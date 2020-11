«Emily in Paris» : la comédie romantique de Darren Star aura une saison 2

Créée par le père de «Sex and the City», la série «Emily in Paris» a été renouvelée pour une saison 2.

Les aventures d’une jeune Américaine, embauchée au service marketing d’une entreprise de luxe basée à Paris, auront droit à une suite a fait savoir Netflix.

Emily Cooper (Lily Collins) «sera obligée de prolonger son séjour à Paris», est-il écrit sous la forme d’une (fausse) lettre professionnelle dans un communiqué. «Bien qu’elle soit trop sûre d’elle et qu’elle manque d’expérience préalable en matière de marketing du luxe, elle est parvenue à séduire certains de nos clients, pourtant difficiles à impressionner, au cours de son passage chez Savoir (…) Nous espérons qu’en prolongeant son séjour à Paris, Emily pourra développer les relations qu’elle a déjà nouées, se plonger davantage dans notre culture et peut-être même apprendre quelques mots de français rudimentaire».

Pardon le fwanssai : Emily In Paris will be de retour pour une season 2. pic.twitter.com/NrjpzKHtDy — Netflix France (@NetflixFR) November 11, 2020

Truffée de stéréotypes sur la vie des Français, la série «Emily in Paris», lancée il y a quelques mois sur Netflix, a déchaîné les passions sur les réseaux sociaux entre ceux qui l’adorent, ceux qui la détestent et ceux qui adorent la détester, justement parce qu’elle enchaîne tous les clichés possibles et imaginables. Bérets, baguettes et croissants en tête bien entendu, c’est en effet un Paris de carte postale qui y est mis en avant. Un parti-pris qui fonctionne à en juger par les audiences, mais aussi par la fréquentation accrue des lieux réels qui apparaissent dans la série, ainsi que la hausse des ventes des tenues arborées par l’actrice Lily Collins, dont le personnage possède l’impressionnante et très chic garde-robe que toute femme se doit d’avoir en vivant à Paris, « of course ».