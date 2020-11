Game of Thrones : Jason Momoa ruiné et affamé après son départ de la série

Jason Momoa a révélé s’être retrouvé en grande difficulté financière après avoir quitté la série «Game of Thrones» en 2011. Des années de galère désormais derrière lui, mais qui reste gravé dans sa mémoire.

Malgré l’immense popularité de son personnage, Khal Drogo, dans la série de la chaîne américaine HBO, Jason Momoa a expliqué au site In Style n’avoir pas réussi à retrouver du travail pendant trois ans après que la mort du leader des Dothrakis à la fin de la saison 1 a mis fin à son contrat en 2011. Un vrai défi pour lui et sa famille.

«C’est très dur lorsque vous avez des bébés et que vous êtes totalement endetté», confie le comédien de 41 ans qui a eu deux enfants avec la comédienne Lisa Bonet (Cosby Show), Lola Iolani et Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha, âgés aujourd’hui de 13 et 11 ans. «Je veux dire, après Game of Thrones, on était affamés», se souvient-il avec émotion en évoquant cette période difficile.

Des difficultés qui peuvent paraître surprenantes pour un comédien aperçu des séries à succès comme Alerte à Malibu et Stargate Atlantis (il a aussi incarné Conan au cinéma dans le film éponyme en 2011). Jason Momoa a dû attendre de décrocher le rôle d’Aquaman, en 2014, avant de retrouver une bonne santé financière.

Après une apparition dans le film Batman vs Superman : Dawn of Justice, il l’a ensuite incarné dans le long métrage dédié au personnage de l’univers DC Comics sorti sur les écrans en 2018, et dont un second volet doit voir le jour en 2022. Il sera également à l’affiche de Dune, le film très attendu de Denis Villeneuve dont la sortie a été repoussée en 2021 en raison de la crise sanitaire.

On dirait bien que ses soucis d’argent sont désormais de l’histoire ancienne.