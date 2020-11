Koh-Lanta : Denis Brogniart explique pourquoi une candidate n’apparaît presque jamais à l’écran

Denis Brogniart a révélé la raison pour laquelle Ava, candidate toujours en lice de l’actuelle saison de Koh-Lanta, n’était quasiment pas visible à l’écran.

«Je passe mon temps à dire aux aventuriers lors du tournage 'Soyez vous-mêmes, donnez vos sentiments et exprimez ce que vous ressentez'. On ne peut pas inventer ce qui n'existe pas. Ava, qui est une personne avec du caractère et très intelligente, ne s'est pas beaucoup exprimée face aux caméras», a expliqué l’animateur dans une interview pour Télé-Loisirs. «Il n'y a aucune action délibérée dans toute l'Histoire de Koh-Lanta de mettre en avant ou de masquer un aventurier. Certains n'hésitent pas à exprimer avec des mots immédiatement ce qu'ils ressentent dans les stratégies, dans leurs déceptions comme dans leurs moments de joie. D'autres sont en revanche plus austères et Ava en fait partie et c'est pour cela qu'on la voit moins », a poursuivi Denis Brogniart.

Ce dernier a ajouté avoir eu une conversation à ce sujet avec Ava : « Si vous faites des stratégies en dehors des caméras, tout cela est transparent et n'existe pas pour les téléspectateurs. On a mis en garde Ava sur le tournage et on le dit également aux autres aventuriers. Il n'y a rien de pire à la diffusion que votre personnalité dans Koh-Lanta ne reflète pas ce que vous êtes réellement dans la vie ».

De son côté, face aux nombreuses réactions postées sur les réseaux sociaux quant à sa relative « discrétion » dans l’émission, l’aventurière fait preuve d’humour. En témoigne sa réaction après une erreur survenue lors du jeu audiotel lancé la semaine dernière et au cours duquel son nom et sa photo avaient été remplacés par ceux d’Alexandra. « Sur une échelle de 1 à 10, niveau respect on est comment? », a-t-elle écrit accompagnant son message d’un emoji hilare.