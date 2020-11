Miss France : quelle est cette lauréate qui a épousé un milliardaire ?

Mareva Georges, sacrée Miss France le 30 décembre 1990, s'est confiée au magazine Gala sur son incroyable destin à la Cendrillon, sali néanmoins par un scandale plutôt sordide.

Le 30 décembre 1990, dix-sept ans après sa tante Edna Tepava, la jeune Mareva Georges, originaire de l'île de Tahiti, se voit propulsée reine de beauté pour toute l'année 1991. Peu de temps après, la jeune femme âgée alors de 21 ans, se rend à New York afin de travailler comme mannequin. Sa carrière s'envole et elle défile alors pour les plus grands. «Je me suis alors installée à Los Angeles, où j'habite toujours pour m'occuper de tourisme et de la promotion aux Etats-Unis des îles de Tahiti, d'où je viens. c'est aussi à Los Angeles que j'ai renconté mon mari, Paul Marciano», explique-t-elle au magazine Gala dans son numéro spécial Miss France.

Un mariage fortuné mais entaché d'un scandale sexuel

Propriétaire et co-créateur-designer de la marque Guess, Paul Marciano se retrouve au centre d'une affaire de harcèlement sexuel en 2018 : le top model Kate Upton accuse l'homme d'affaires d'agression pendant un shooting mené par le photographe Yu Tsai, en juillet 2018. La jeune femme expliquait alors au Times qu'il l'avait «embrassée de force» et touchée la poitrine pendant cette séance photo, avant de la harceler plus tard par téléphone.

Dans le magazine Gala, Mareva Georges ne s'apesantit pas sur l'affaire et note simplement qu'elle a créé sa fondation contre les violences sexuelles et domestiques à Tahiti, avec plus particulièrement «un programme de prévention dans les lycées».