Cyril Lignac : après l'arrêt de «Tous en cuisine» sur M6, le chef reprend les lives quotidiens mais sur Instagram

C’est la surprise du Chef. Cyril Lignac a décidé de reprendre l’émission «Tous en cuisine», mais sur Instagram.

Très appréciée durant le premier confinement, Tous en cuisine était diffusée tous les soirs sur M6. Cyril Lignac y préparait en direct un repas. Le 9 octobre dernier, il avait annoncé « un break » de l’émission avant un retour « pour Noël ».

Bonne nouvelle pour eux, les fans n’auront finalement pas à attendre jusque-là, puisqu’il peuvent d’ores et déjà retrouver le chef en direct de sa cuisine tous les soirs à 19h sur Instagram.

« J'avais envie de faire des petits live tous les soirs pour préparer le dîner avec vous et garder le lien pendant cette période de confinement, qui n'est pas facile […] en attendant de revenir dans Tous en cuisine et de s'amuser tous ensemble », a-t-il déclaré avant d’exécuter un appétissant risotto de coquillettes jambon et comté.

Et pour l’escalope milanaise déjà en ligne, et préparée avec le concours par webcam interposée de Mercotte, sa complice du Meilleur pâtissier, c’est par ici :