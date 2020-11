Hugh Grant à propos du coronavirus : «J’avais l’impression qu’un homme énorme comme Harvey Weinstein s’était assis sur ma poitrine»

Positif au coronavirus il y a quelques mois, Hugh Grant a expliqué les symptômes qu’il avait ressentis dans une récente interview pleine d'humour avec Stephen Colbert.

«J'ai passé un test sérologique il y a seulement un mois. J'ai toujours ces anticorps. Donc je sais que c'était le coronavirus, c'est clair. Je passais par d'intenses phases de transpiration. C'était comme si je portais un poncho de sueur, c'était vraiment embarrassant. Ensuite, mes globes oculaires ont triplé de volume et j'avais l'impression qu'un homme énorme était assis sur ma poitrine, genre Harvey Weinstein», a commencé par décrire le comédien.

Actuellement à l'affiche de la série The Undoing à voir sur OCS, Hugh Grant - qui rappelons-le a eu la chance de ne pas développer de forme grave de la maladie - a ensuite expliqué comment la perte de l’odorat, un symptôme fréquemment perçu par les personnes atteintes de Covid-19, l’avait beaucoup troublé.

« Je marchais dans la rue un jour et j'ai réalisé que je ne sentais plus rien, a-t-il raconté. J'ai vraiment paniqué parce qu'à l'époque, on commençait à peine à parler de ce symptôme. Je me suis mis à sentir les fleurs dans la rue, et rien… J'ai commencé à respirer les poubelles, j'avais même envie de respirer les aisselles des passants. Finalement, je suis rentré à la maison et je me suis aspergé le Channel 5 de ma femme sur le visage. Je ne pouvais toujours rien sentir, mais je suis devenu aveugle ».