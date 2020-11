Koh-Lanta : Loïc rejoue les aventuriers... Dans son jardin

Loïc, le benjamin des candidats de Koh-Lanta : Les 4 Terres s’amuse à refaire l’aventure dans son jardin.

Le Savoyard de 20 ans - à l’heure où nous écrivons ces lignes toujours en lice dans le jeu d’aventure diffusé le vendredi soir sur TF1 - a décidé de se remettre dans les conditions d’un naufragé pour passer le temps durant le confinement.

« Je suis allé chercher du bois dans la forêt pour construire une cabane assez sympa, et trouver deux ou trois cailloux pour faire un emplacement pour le feu pour ce soir », explique-il dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux (à voir en bas de l'article).

Dormir dehors, se mettre en quête de nourriture et tenter une épreuve de confort, le candidat de l’Est a pris aussi un malin plaisir à recréer des sauts périlleux… Des activités à ne pas reproduire chez soi rappelle-t-il, car « ça peut vraiment mal finir. Moi j’ai l’habitude de faire ça, je fais ça depuis que je suis tout petit. »

Son challenge n’aura duré que 24 heures, précise Le Parisien. «Je vais peut-être le refaire mais la température est plus froide en Chartreuse qu’aux Fidji donc j’ai plus mal dormi !, a-t-il raconté au quotidien. L’aventure me manquait mais quand je me suis retrouvé dans ma cabane en bois à 22 heures avec personne à qui parler en train de crever la dalle et de me geler, ce sont surtout les mauvais souvenirs qui me sont revenus», a-t-il confié, précisant que son père l’avait autorisé à allumer un feu mais (sic) «interdit de ch*** dans le jardin».