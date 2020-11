Bodyguard : la série avec Richard Madden (Game of Thrones) arrive ce lundi sur France 2

Ce lundi 6 novembre, France 2 entame la diffusion de la mini-série à suspense Bodyguard avec Richard Madden, connu pour son rôle de Robb Stark dans Game of Thrones.

Ceux qui ne la connaissent pas encore ne devront pas manquer cette occasion de la découvrir pour sa première diffusion en France sur une chaîne gratuite. Evénement en 2018 sur la BBC puis sur Netflix, Bodyguard a en effet rencontré un grand succès public et critique très mérité, tant ce thriller politique est haletant de bout en bout.

L’histoire en six épisodes créée par Jed Mercurio (Line of Duty : enquêtes internes) suit David Budd (impeccable Richard Madden qui a reçu pour ce rôle un Golden Globe), un vétéran d’Afghanistan devenu policier qui, après avoir déjoué un attentat, est affecté à la protection rapprochée de la ministre de l’Intérieur britannique Julia Montague (Keelley Hawes, vue dans MI-5). Alors que la menace terroriste se fait de plus en plus pressante et qu’un complot en haut lieu pourrait mettre en danger la vie de Julia, le protecteur et sa protégée (dont il exècre pourtant les idées ultra-conservatrices), vont peu à peu se rapprocher…

Au-delà de cette romance contrariée très plaisante à regarder elle aussi, Bodyguard plonge dans les coulisses de la politique où jeux de pouvoirs, manipulations, et trahisons sont légion. A noter que les trois premiers épisodes ont été mis en scène par Thomas Vincent qui, comme dans la série Possessions réalisée pour Canal+, maîtrise parfaitement l’art du suspense.