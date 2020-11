L'amour est dans le pré : les esprits s'échauffent à l'heure des choix sur M6

Ce lundi 16 novembre, le nouvel épisode de «L’Amour est dans le pré», à découvrir à 21h05 sur M6, va être riche en rebondissements. L’heure du choix est en effet venue pour les agriculteurs célibataires de cette 15è saison, et la tension monte d’un cran à la ferme.

Pour certains c’est même le moment des règlements de compte. Déjà contrariées dans l’épisode précédent par l’attitude de Laurent qui ne leur consacrait pas assez de temps à leur goût, Charlotte et Emilie vont mettre au pied du mur l’éleveur de vaches allaitantes qui joue « les girouettes » selon elles. La pression exercée va fonctionner, puisque Laurent va faire son choix dans cet épisode 10. Une décision qui ne va finalement ni ravir la prétendante délaissée, ni celle qu’il a choisie. Cette dernière va même le menacer de quitter l’émission…

« Tu es une vraie girouette »



Laurent a du mal à se positionner entre Emilie et Charlotte, ce qui agace ses prétendantes ! #ADP, lundi à 21.05 pic.twitter.com/3hNdw7VNdJ — M6 (@M6) November 13, 2020

Jean-Claude doit lui aussi choisir entre la sportive Yolanda et la pétillante Danelly. La première fait un peu plus battre le coeur du céréalier hyperactif, qui espère que l'élue avec laquelle il a échangé un bisou et une balade à moto va maintenant accepter qu'il vienne la voir chez elle.

Du côté de chez Philippe, c’est toujours la navigation entre le chaud et le froid. Si l’éleveur laitier de 57 ans n’a pas de choix à faire puisqu’une seule et unique prétendante est venue chez lui à la ferme, il ne sait toujours pas ce que Florence pense vraiment de lui. Une situation inconfortable à laquelle il va tenter de remédier, mais son franc-parler pourrait brusquer celle qui ne souhaite pas que les choses aillent trop vite…

La situation s’accélère plus rapidement chez Laura qui paraît enfin avoir pris sa décision. Un choix qui va à l’encontre de son premier coup de cœur pour Jean-Eudes. Le côté entreprenant de Benoît pourrait bien avoir porté ses fruits et plonger Jean-Eudes dans une grande tristesse. En attendant, l’amour semble donner des ailes au couple Laura/Benoît…

« J’ai des papillons dans le ventre »



Après quelques rapprochements, Laura et Benoit s’échangent leur premier baiser lors d’un tour en montgolfière#ADP, ce soir à 21.05 pic.twitter.com/e3E71bHUO6 — M6 (@M6) November 16, 2020

De sensations fortes, il en sera aussi question chez Florian. L’éleveur de vaches paralysé des jambes, qui avait montré que son cœur balançait pour Lola, va officiellement annoncer son choix et partir en escapade sportive avec sa belle. Une sortie sur l’eau pleine d’adrénaline qui le montre prêt à tout pour séduire sa prétendante...