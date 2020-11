People's Choice Awards : maquillée par sa fille de 5 ans, Charlize Theron est méconnaissable

Une séance maquillage dont elle se souviendra longtemps. Alors qu'elle se préparait pour les People's Choice Awards 2020, Charlize Theron a laissé sa fille, August, la maquiller pour l'événement.

Rouge à lèvres, fond de teint, fard à paupière... Tout est passé sur le visage de la comédienne sud-africaine avec un résultat... surprenant. Mais il semblerait que Charlize Theron ne se soit pas formalisée, au contraire, puisque ce n'est pas la première fois qu'elle sert de modèle. Fin octobre, elle publiait une autre photo avec pour légende : «pour tous les maquilleurs... Attention, vous avez de la compétition», a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.

To every make up artist out there..... watch out, you’ve got competition! pic.twitter.com/C3rnP4iPJC

— Charlize Theron (@CharlizeAfrica) October 27, 2020