Space Force : la série avec Steve Carell obtient une saison 2

La série «Space Force» aura une saison 2. Malgré une réception critique décevante, la comédie spatiale de Netflix espère réussir à inverser la tendance avec ce deuxième chapitre.

Particulièrement onéreuse, notamment en raison de la présence au casting de Steve Carell, John Malkovitch ou encore Lisa Kudrow, la série a fait le choix de déplacer sa production de Los Angeles vers Vancouver, au Canada, afin de réduire son budget. Le site américain The Hollywood Reporter indique également le recrutement de deux nouveaux auteurs, dont Norm Hiscock qui a déjà travaillé avec Greg Daniels (The Office), le co-créateur de Space Force, par le passé, et dont l’expérience sur des comédies à succès telles que Brooklyn Nine-Nine ou Parks and Recreation pourrait s’avérer primordiale pour donner un second souffle à la série.

Lancée à la fin du mois de mai dernier, Space Force suit les galères d’un général parachuté avec femme et enfants dans le Colorado afin de prendre la direction d’une nouvelle branche de l’armée consacrée à la conquête spatiale. La série n’a toutefois pas réussi à convaincre la presse outre-Atlantique (en France non plus d’ailleurs) en raison de son manque de rythme. Le tournage de la saison 2 de Space Force est prévu pour débuter dans le courant de l’année 2021.