The Witcher saison 2 : un handicap particulier de Geralt de Riv va être abordé

Interpellée par les lecteurs des romans d’ Andrzej Sapkowski sur Twitter, la showrunneuse de «The Witcher», Lauren Schmidt Hissrich, a promis de mettre en avant le handicap de Geralt de Riv dans la série.

De quel handicap parle-t-on ? Dans le livre Le Temps du mépris, Geralt est victime d’une grave blessure qui le laisse avec des douleurs chroniques dans les bras et au bas du dos. Si cela n’empêche pas le chasseur de monstres d’être redoutable dans ses missions, et face à ses adversaires, c’est un handicap que les lecteurs des romans aimeraient voir traiter dans la série.

Certains d’entre eux n’ont pas hésité à interpeller la créatrice de la série sur les réseaux sociaux pour attirer son attention. Et, surprise, cette dernière a pris le temps de leur répondre.

I haven't stopped thinking about this thread. I've read these books a dozen times, these specific sections, and I've not thought of it further than: "Geralt has some pain, onto the next thing."





I've been wrong.





I'm excited to dig into this more. To add this layer to our hero. https://t.co/ra3kc2bJk5

— Lauren S. Hissrich (@LHissrich) November 10, 2020