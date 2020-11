The Crown saison 4 : que s'est-il vraiment passé quand Michael Fagan est entré par effraction à Buckingham Palace ?

Dans l’épisode 5 de la saison 4 de «The Crown», la reine Elizabeth II est réveillée au petit matin par un intrus – Michael Fagan – ayant réussi à entrer par effraction à Buckingham Palace. Mais que s’est-il vraiment passé dans la réalité ?

La série montre comment Michael Fagan, un peintre en bâtiment sans emploi de 32 ans à l'époque, récemment divorcé, et privé du droit de visite à ses enfants, s’est faufilé à deux reprises lors de l’été 1982 à l’intérieur de la résidence royale, en plein cœur de Londres. Selon The Crown, lors de sa deuxième visite, Michael Fagan aurait eu l’opportunité d’avoir une brève conversation avec la reine d’Angleterre, avant d’être expulser par le service de sécurité. Une histoire incroyable, et vraie. En partie. Car selon les rapports de l’incident, cela ne s’est pas tout à fait passé comme The Crown le présente.

Ce que dit la série

Évidemment, la reine Elizabeth II n’a jamais publiquement évoqué cette affaire. Michael Fagan, au contraire, a été interrogé à de nombreuses reprises par la presse. La série utilise ce personnage afin d’illustrer les dommages de la politique menée par Margaret Thatcher. Après une première visite, au mois de juin, où il brise un vase, et boit quelques gorgées d’une bouteille de vin, il se rend à nouveau à Buckingham Palace le 9 juillet. Cette fois, il n’hésite pas à réveiller la monarque encore endormie.

Si elle est effrayée, la reine parvient toutefois à garder son calme. Elle demande à la servante venue lui servir le thé d’aller chercher les gardes, mais prend le temps de s’entretenir avec l’intrus. Ce dernier est ravi d’avoir enfin une oreille attentive, dit ce qu’il a à dire, avant d’être évacué par les agents de sécurité. La violation de propriété n’étant pas considéré comme un crime à l’époque, aucune peine de prison ne sera prononcée, et il sera interné plusieurs mois dans un hôpital psychiatrique.

Ce qui se serait passé en réalité

Dans un article datant de 2012 publié dans The Independent, Michael Fagan a donné sa version de l’histoire, expliquant qu’il n’avait pas eu une conversation avec la reine. Une fois réveillée, elle lui aurait demandé, apeurée, ce qu’il faisait là, avant de sortir de la chambre précipitamment, pieds nus. Il explique également que le valet de chambre a pris le temps de lui servir un verre de whisky en attendant que la police arrive.

Autres détails amusant de sa version, il explique avoir uriné dans la nourriture des chiens de la reine – ne trouvant pas les toilettes. Michael Fagan a justifié sa décision de pénétrer dans le palais royal en raison de champignons hallucinogènes ingérés plusieurs mois avant. «J’avais oublié qu’il ne fallait en consommer qu’en petite quantité. Deux ans plus tard, j’étais encore en pleine descente. J’ai ressenti les effets pendant très longtemps», avoue-t-il.

Dans un article du New York Times daté du 14 juillet 1982, l’avocat de Michael Fagan fait état d’une conversation d’une dizaine de minutes entre son client et la reine Elizabeth II (probablement la version retenue par les créateurs de The Crown donc). L’enquête menée par Scotland Yard - dont le rapport a également été publié par le New York Times - raconte encore une autre histoire. La reine, en attendant plusieurs minutes que la police arrive sur les lieux, et la gouvernante, ont réussi à conduire Fagan dans une pièce voisine sous le prétexte de lui donner une cigarette.

Le rapport précise également que l’intrus aurait cassé un cendrier en verre au cours de sa visite (dans la série, il se coupe la main en cassant une vitre), et il se serait présenté dans la chambre de la reine en tenant un morceau de ce cendrier à la main, avec l’intention «de se trancher les poignets avec devant Sa Majesté», selon les propos attribués à Michael Fagan au moment de son arrestation.

In fine, il est difficile de se faire une idée exacte du déroulement de cette histoire. Cela reste toutefois un récit incroyable que la série a eu la bonne idée de restituer à l’écran, à sa manière.