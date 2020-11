Jean-Claude Van Damme avait-il prédit l'arrivée du streaming en 2001... dans l'indifférence générale ?

C’est une vidéo qui circule partout sur les réseaux sociaux depuis quelques mois. Invité de l’émission «Tout le monde en parle», sur France 2, en 2001, Jean-Claude Van Damme annonçait l’arrivée prochaine des plate-formes de streaming.

L’extrait d’une minute est tiré d’une interview diffusée le 16 juin 2001, et qui est désormais accessible via les archives de l’INA sur Dailymotion (voir à 15:00).

Le titre de la séquence, baptisée «L’interview aware», fait référence à un anglicisme utilisé lors d’une ancienne sortie médiatique par l’acteur dont la tendance à alterner le français et l’anglais, le tout en parlant très vite et de manière décousue, était devenue la source d’une moquerie très populaire le concernant (une façon aussi de s’amuser de ses problèmes de consommation de drogues par le passé). Mais elle se dévoile aujourd’hui sous un nouveau jour.

Jean-Claude Van Damme, qui revient sur les grandes étapes de sa vie au fil des questions posées par Thierry Ardisson, se met à parler de ses projets futurs, et plus particulièrement de la diffusion de films (et de séries) via Internet. Un moyen qui, explique-t-il, permettra au plus grand nombre de visionner un film à moindre coût, et sans aucun téléchargement nécessaire, directement sur son téléphone portable.

La description de l’acteur correspond exactement à ce qui se passe aujourd’hui avec l'essor des plate-formes de streaming que sont myCANAL, Disney+, ou encore Netflix, désormais incontournables dans le monde entier. Et permettent à des films à gros budget et à des séries d’êtres visionnés par des dizaines de millions de personnes au même moment.

Plus drôle encore est la réaction des personnes se trouvant sur le plateau, notamment Laurent Baffie qui, plutôt que d’écouter les propos (certes décousus) de Jean-Claude Van Damme, préfère s’amuser avec Geneviève de Fontenay afin d’illustrer son mépris pour ce qu’il considère, probablement, comme une histoire à dormir debout. Apparemment, l’acteur belge était bien mieux informé, et lucide, que ce que l'on supposait à l’époque.