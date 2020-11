Le Jeu de la Dame : une saison 2 est-elle prévue ?

La série «Le Jeu de la Dame» est un énorme succès sur Netflix, mais les téléspectateurs qui auraient aimé voir une suite vont probablement être déçus. Même si tout espoir n'est pas perdu.

Si Netflix n’a rien annoncé de manière officielle, il est important de rappeler que Le Jeu de la Dame est l’adaptation du roman éponyme de Walter Trevis publié en 1983, et que la totalité de l’œuvre a été transposée à l’écran dans ce qui ressemble plus à une série limitée, qu’une histoire appelant à se poursuivre dans le temps.

Le showrunner Scott Frank avait déjà travaillé avec Netflix en 2017 avec Godless, une mini-série en sept épisodes qui n’avait pas connu de suite. Il est donc fort probable que Le Jeu de la Dame suive le même chemin. Enfin, le producteur exécutif de la série, William Horberg, a déjà confirmé que le dernier épisode marquerait un point final à l’histoire. Et ce malgré le fait que certains fans puissent être intrigués par la possibilité de découvrir ce qui pourrait advenir de Beth Harmon.

«La dernière scène apporte une note magnifique à la série, donc je ne suis pas certain que nous voulions continuer et répondre aux questions qui se posent. Peut-être qu’il est préférable de laisser les téléspectateurs imaginer la suite», lance-t-il au site américaine Town&Country.

Une minuscule lueur d’espoir est-elle toutefois perceptible ? Oui, tout à fait. Netflix pourrait demander à ce qu’un scénario imaginant la suite soit rédigé, et ainsi continuer de surfer sur le succès de la série. La comédienne Anya Taylor-Joy, qui incarne l’héroïne, a déjà révélé qu’elle ne serait pas contre le fait d’incarner à nouveau Beth Harmon. «Je ne sais pas s’il y aura une autre saison, mais on a déjà vu des choses plus surprenantes dans ce métier», s’amuse pour sa part Harry Melling (Harry Beltik dans la série).