Après avoir rassemblé plus de 203.000 Spectateurs en Mai avec « Confinementalisme », Fabien Olicard est de retour avec « Reconfinementalisme », un show digital et interactif imaginé spécialement pour l’occasion.

C’est en mélangeant mentalisme et humour que Fabien Olicard a su trouver le succès. Que ce soit sur scène ou à travers ses vidéos sur Youtube, qui recensent 1,76 million d’abonnés, le célèbre mentaliste aime surprendre et transmettre sa passion. En attendant son retour sur scène, notamment le 19 juin prochain au Zénith de Paris, Fabien Olicard propose un nouveau spectacle de mentalisme à distance, mais toujours interactif.

Assistez depuis chez vous, dimanche 22 novembre à 20h à la représentation exceptionnelle du nouveau spectacle « Reconfinementalisme » du célèbre mentaliste Fabien Olicard. Joué en direct de L’Apollo Théâtre et en live streaming, ce show interactif à distance n’en sera pas moins scénique. Encore plus mentaliste et plus drôle, vivez une expérience inédite à travers des numéros exceptionnels et inédits spécialement écrits pour l’occasion.

Reconfinementalisme : le 22 novembre à 20h, en live streaming de L’Apollo Théâtre. Réservez vos places sur le site dédié à l’évènement.