The Walking Dead : un spin-off consacré à Negan en préparation ?

Incarné par Jeffrey Dean Morgan à l’écran, Negan s’est imposé comme l'un des personnages les plus populaires de la série «The Walking Dead». De quoi alimenter les rumeurs d’un éventuel spin-off.

Son arrivée à grand coup de batte de baseball dans la saison 7 de la série à succès de la chaîne américaine AMC ne laissait pourtant pas présager un tel revirement de situation. Mais Negan a énormément évolué au fil des saisons, au point de devenir le meilleur ami de la petite Judith – la fille de son ancien ennemi juré, Rick Grimes – et d’avoir joué un rôle déterminant dans la victoire face aux terribles Whisperers.

S’il doit encore réussir à se faire pardonner auprès de Maggie (il a tué son petit ami devant ses yeux avec sa batte de baseball, forcément, ça laisse de traces) avant d’envisager rejoindre la communauté d’Alexandria, Negan pourrait tout simplement décider de ne pas rester parmi ceux qu’il a autrefois tourmenté, puis sauvé.

Les fans savent que The Walking Dead touchera à sa fin après la diffusion de la saison 11, et qu’un spin-off centré autour des aventures de Daryl et Carol est déjà en préparation. Negan pourrait-il connaître le même destin, et poursuivre son chemin dans une série qui lui serait entièrement consacrée ?

Interpellé sur Twitter, Jeffrey Dean Morgan a laissé entendre qu’un tel projet n’était pas totalement impossible.

We shall see. I’d like to think no doors are closed. A great character with many stories to tell. But again, much still to do here on twd! Many episodes still to shoot. Right now I’m just excited about that!

— Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) November 14, 2020