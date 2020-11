The Batman : le showrunner quitte déjà la série

Ancien scénariste des «Soprano», et créateur récompensé pour «Boardwalk Empire», Terence Winter vient de claquer la porte de la série dérivée du film «The Batman» de Matt Reeves, en raisons de «divergences créatives».

Selon le site américain The Hollywood Reporter, ce proche collaborateur de Martin Scorcese travaillait depuis des mois sur le développement de ce projet télévisuel très ambitieux, à destination de la plate-forme de streaming HBO Max. Des désaccords avec Matt Reeves, le réalisateur du long-métrage et producteur de la série dérivée, et d’autres membres de la production, ont précipité son départ. Les recherches pour trouver un remplaçant à Terence Winter auraient déjà débutées.

Pour le moment, peu d’informations concernant la série DC ont été dévoilées. La fiction, dont le titre de travail est Gotham Central (ce qui pourrait changer à terme), devrait se présenter comme une extension de l’univers du film, permettant d’explorer la corruption au sein de la ville, et de développer les personnages qui l’habitent. Gotham Central est aussi le nom d’une bande dessinée écrite par Ed Brubaker et Greg Rucka, et illustrée par Michael Lark, publiée entre 2002 et 2006 chez DC Comics. Le récit suit les difficultés rencontrées au quotidien par des agents de police d’une ville où se trouve également Batman.

On ne sait pas en revanche si la série, née d’une volonté d’étendre l’univers de Batman sur plusieurs plate-formes, pourra compter sur la présence de Robert Pattinson (qui incarnera Bruce Wayne) et Jeffrey Wright (le commissaire Gordon) de manière ponctuelle. A noter que le film The Batman a vu sa sortie en salles repoussée à de multiples reprises en raison de la crise sanitaire, et qu’elle est actuellement prévue pour le mois de mars 2022.