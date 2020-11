The Crown saison 4 : Kate Middleton est-elle apparue dans un épisode ?

C’était elle ou pas ? L’épisode 6 de la saison 4 de «The Crown» a affolé les téléspectateurs sur les réseaux sociaux, en raison de la présence supposée de Kate Middleton dans une des scènes.

C’est au moment où la série suit le couple formé par le prince Charles et Diana Spencer au cours de leur tournée royale en Australie, que les fans de la série ont cru apercevoir très nettement le visage de Kate Middleton au moment où, de passage de Brisbane, la jeune épouse du futur roi d’Angleterre déambule dans la rue pour saluer les passants.

Surely SURELY I'm not the only one who has definitely (read: probably not, but definitely) spotted Kate Middleton in the background in Season 4 of @TheCrownNetflix! #TheCrownSeason4 #TheCrown #DuchessofCambridge pic.twitter.com/N6nXr7eEjN — Robert Marks (@R_Marks91) November 16, 2020

«Je ne suis certainement pas le seul à avoir repéré Kate Middleton en arrière-plan dans la saison 4 de The Crown», précise un internaute dans ce message accompagné d’une capture d’écran.

Meta moment in S4 Ep6 of #TheCrown....while depicting Charles and Diana's trip to Oz, one of the women reaching out to touch Diana is the spit of Kate Middleton.... pic.twitter.com/OLLda3gJmX — Heather McDonagh (@Connemara_Queen) November 16, 2020

«Meta-moment lors du voyage de Charles et Diana à Oz dans l'épisode 6 de la saison 4, l'une des femmes qui tend la main à Diana pour la toucher est le portrait craché de Kate Middleton», réagit une autre.

Face à la montée du doute, de nombreux journalistes spécialisés des séries ont assuré que Kate Middleton n’avait absolument pas participé au tournage de la saison 4 de The Crown, et qu’il devait s’agir, ici, d’un simple clin d’œil de la production à l’épouse du prince William, et mère de George, Charlotte et Louis. Pas sûr que cela changera l’opinion désastreuse de la famille royale sur la série. Mais bien tenté quand même !