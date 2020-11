District Z : Date, concept, candidats... Tout savoir sur le nouveau jeu de TF1

TF1 lancera tout prochainement « District Z », un nouveau jeu d’immersion présenté par Denis Brogniart, dans lequel des célébrités devront relever des épreuves tout en échappant à des zombies.

Le concept est digne d’une fiction à grand spectacle et ravira sûrement les amateurs de la série The Walking Dead. « District Z » arrivera à l’antenne le vendredi 11 décembre à 21h05 sur TF1, qui s’offre là l’occasion de garder les (nombreux) téléspectateurs habitués à suivre ce jour-là Koh-Lanta, dont la saison Les 4 Terres se sera achevée la semaine précédente. Pour ne pas trop les dépayser, Denis Brogniart sera donc bien de nouveau aux manettes. Habitué des jeux d’aventure et défis extrêmes, l’animateur de Koh-Lanta et de Fear Factor tiendra les rênes de cette émission événement, dont le tournage avait été repoussé en raison de la crise du coronavirus.

Un principe simple pour une ambiance horrifique

Cinq candidats célèbres tenteront de remporter de l’argent pour une association. Pour cela ils devront relever une série d’épreuves. Mais gare aux zombies et autres créatures effrayantes qui seront lancées à leurs trousses pour leur arracher leur « vie » accrochée derrière leur dos. Le cas échéant, ils perdront du temps pour l’épreuve finale… Les personnages évoqueront les univers du cinéma d’horreur comme celui de Shining. Le producteur Arthur a fait appel au réalisateur Xavier Gens (Hitman, Frontière(s), Gangs of London) pour être consultant et ainsi respecter les codes du genre, rapporte Allociné. « On a repris les codes du succès de The Walking Dead. Pour les puristes, il y a deux types de zombies, ceux qui courent et ceux qui marchent et on a choisi ceux qui marchent. [...] Mais on a fait en sorte que les célébrités soient en immersion totale pour qu'elles aient peur des zombies qui en ont après leurs vies », s’amuse Arthur.

Mais Denis Brogniart l’assure, aussi effrayantes que puissent être les créatures du jeu, elles feront preuve d’autodérision (tant mieux, sinon les petits spectateurs un peu trop sensibles – déjà pas toujours rassurés devant Boyard Land - devront aller au lit). Arthur précise que « le but n'est pas de faire peur aux téléspectateurs, le but est de rire de la peur que nous allons offrir aux candidats ».

Un décor impressionnant

La Bible du jeu raconte que le District Z est une zone secrète appartenant à un homme qui a fait fortune et qui s’appelle le professeur Z. Un milliardaire fou à la tête d’une horde de zombies. Il défie les candidats de s’y aventurer pour tenter de lui dérober une partie de sa fortune. «Les équipes de Satisfaction (la société de production de l'animateur-producteur Arthur, NDLR) ont réalisé un travail colossal pour mettre au point les épreuves et organiser, construire cet univers de District Z», explique Denis Brogniart. Elles ont choisi d’installer le décor en région parisienne, sur un parc de 10 hectares situé près du Parc Astérix (Oise).

«Il y a un très gros développement technologique puisqu'on aura les différents points de vue des candidats sur une application. La manière de filmer sera différente. On veut se rapprocher des jeux vidéo. Mais ça reste une émission de télévision», avait décrit Arthur à Puremedias. «C'est le plus gros truc que j'ai jamais produit de toute ma vie. Il y aura 130 zombies et des épreuves de dingue», avait-il ajouté dans une interview pour TVMag. Durant la phase de préparation, Denis Brogniart avait réalisé une petite visite des lieux :

L’animateur avait aussi levé le voile sur la salle des coffres qui sera tant convoitée par les candidats :

Un projet de longue date

L’ambiance très «Walking Dead» de District Z avait été dévoilée en 2019 lors du MIPTV à Cannes, dans une vidéo de présentation avec l’acteur Jean Reno.

Les candidats

Télé-Loisirs a révélé la liste des personnalités qui se sont prêtées au jeu, classées par équipe. Equipe 1 : Booder, Baptiste Lecaplain, Marine Lorphelin, Bruno Guillon et Teheiura. Équipe 2 : Arnaud Ducret, Michaël Youn, Vincent Desagnat, Denitsa Ikonomova et Cartman. Équipe 3 : Philippe Lacheau, Camille Cerf, Élodie Fontan, Tarek Boudali et Julien Narruti. Équipe 4 : Ahmed Sylla, Maëva Coucke, Héloïse Martin, Camille Lacourt et Florent Peyre. Équipe 5 : Kev Adams, Estelle Lefébure, Jarry, Camille Combal et Sandrine Quétier.

Pour terminer, voici la bande-annonce de l'émission :