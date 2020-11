The Wilds : la série à mi-chemin entre Koh-Lanta et Lost, avec au milieu une pyjama party

C’est le 11 décembre que «The Wilds» sera dévoilée sur Amazon Prime Video. Une série à mi-chemin «entre un drame survivaliste et une soirée pyjama dystopique», selon les termes utilisés par la plate-forme de streaming.

Déclinée en 10 épisodes, créée par Sarah Steicher (Daredevil), The Wilds suit l’histoire de huit jeunes filles issues de milieux différents, qui vont se retrouver échouées sur une île déserte après un crash aérien. Ensemble, elles vont devoir apprendre à survivre dans ce milieu hostile. Mais aussi à vivre en communauté. Les naufragées vont s’affronter, se rapprocher, et dévoiler les secrets et les traumatismes de leur vie passée. Et si on en croit la bande-annonce (ci-dessous), les huit adolescentes ne sont pas arrivées sur cette île par hasard.

Difficile de ne pas penser à Lost : Les Disparus de Damon Lindelof – et un peu à Koh-Lanta aussi, avec Denis Brogniart en moins – devant les premières images de cette fiction où les téléspectateurs vont découvrir le parcours personnel de chacune des protagonistes au gré des épisodes. Ce qui permettra d’en savoir plus sur leur personnalité, et la raison pour laquelle elles se retrouvent coincées sur cette île.

S’agit-il d’une maison de redressement futuriste pour adolescentes en perte de repères ? Pourquoi les parents d’une des jeunes filles affirment à une mystérieuse interlocutrice lui avoir caché la vérité ? Savent-ils où elle se trouve, et ont-ils donné leur accord dans l’espoir de la voir revenir dans le droit chemin ? Est-ce le cas pour chacune d’entre elles ? Cette technique a-t-elle déjà été éprouvée auprès d’autres ados en difficulté ?

La bande annonce de The Wilds soulève énormément de questions. Pour ceux qui souhaiteraient se faire leur propre idée sur la série, sachez que le premier épisode sera disponible en accès libre, en streaming, pour une durée limitée sur Amazon, sans avoir besoin d’un abonnement, ainsi que sur les réseaux sociaux de Prime Video (YouTube, Instagram, Twitter et Facebook) à compter du 11 décembre.

Avec Sophia Ali (Grey’s Anatomy), Shannon Berry, Reign Edwards (MacGyver), Helena Howard, Erana James, Jenna Clause, Mia Healey et Sarah Pidgeon. Et parmi les adultes, on retrouve notamment Rachel Griffiths (Brothers and Sisters), David Sullivan (Sharp Objects) et Troy Winbush (Scandal).