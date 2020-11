The Boys saison 3 : le showrunner fait de nouvelles révélations (SPOILERS)

Dans un entretien avec le site américain TV Guide, Eric Kripke, le showrunner de «The Boys», a fait quelques révélations sur ce qui attend les fans dans la saison 3.

A propos de Hughie

Les téléspectateurs vont retrouver Hughie travaillant main dans la main avec la sénatrice Victoria Neuman au Bureau des affaires sur les superhumains. Selon Eric Kripke, le jeune homme va devenir très proche de cette femme politique dont il ignore le superpouvoir (celui de faire exploser la tête de n’importe qui). La saison 3 va permettre de mieux comprendre le réel objectif de Victoria Neuman, et les motivations qui se cachent derrière ses actions. Et c’est justement dans cette situation que l’intelligence de Hughie, son esprit de déduction, et ses compétences en technologie, vont se révéler très utiles. Même si cela signifie que les choses vont sérieusement se compliquer pour lui, et le reste de la bande.

A noter également que la relation entre Hughie et Starlight – où on ne sait plus vraiment s’ils sont ensemble ou pas – devrait atteindre un point de stabilité. Eric Kripke ne précise pas dans quel sens cela va évoluer, mais assure qu’une décision sera prise par les deux protagonistes concernant leur couple, et que cela ne devrait pas bouger pendant un certain temps.

A propos de Soldier Boy

Eric Kripke a confirmé que Stormfront, la vilaine de la saison 2, n’était plus qu’une femme-tronc. Incapable de se régénérer, elle va rester dans cet état pour les siècles à venir. «Nous avons trouvé que c’était assez poétique pour cette petite nazie», s’amuse Eric Kripke à TV Guide. La saison 3 marquera, en revanche, l’arrivée au casting de Jensen Ackles dans le rôle de Soldier Boy, qui a bien connu Stormfront quand elle évoluait sous l’identité de la superhéroïne Liberty. Le showrunner décrit Soldier Boy comme le John Wayne des superhéros, et assure que le personnage permettra d’aborder l’histoire de Vought, la multinationale qui contrôle tous ceux qui ont un superpouvoir.

A propos de Homelander

C’est de manière détournée qu’Eric Kripke aborde le sujet de Homelander. En parlant de Queen Maeve, il explique qu’elle est probablement une des seules à vraiment mesurer à quel point Homelander est dangereux, et représente une bombe à retardement après les événements de la saison 2. Alors que tout le monde semble satisfait de la victoire obtenue à la fin de ce chapitre, Queen Maeve reste sur ses gardes, car elle sait ce dont il est capable, et qu’il ne va certainement pas en rester là. «Et, spoiler, elle va avoir raison», confirme Eric Kripke.

A propos de Butcher

Le showrunner refuse de préciser si les fans vont revoir Ryan, le fils de Becca et Homelander, dans la saison 3. Il précise malgré tout que Butcher voit désormais cet enfant comme le dernier vestige de la mémoire de sa désormais défunte épouse. Ce qui ne l’a pas empêché de confier sa garde à Grace Mallory, son ancienne patronne. Butcher est habité par un sentiment de rage profond, et il va avoir beaucoup de mal à le maîtriser. Selon Eric Kripke, Butcher aura des difficultés à rester en contact avec sa propre humanité, qui était représentée par Becca (et Hughie aussi). Et risque de se laisser emporter par le monstre qui sommeille en lui, et qui émane de sa relation avec son père.