Eurovision 2021 : en raison de la crise sanitaire, les candidats sont autorisés à enregistrer leur prestation depuis leur pays

Les organisateurs de L’Eurovision 2021 ont annoncé la mise en place d’un nouveau processus destiné à garantir la participation des candidats qui, en raison de la pandémie de Covid-19 et des mesures sanitaires qui pourraient être mises en place, ne pourraient faire le déplacement jusqu'à Rotterdam (Pays-Bas) en mai prochain, pour participer en direct aux phases finales du concours de chant international.

Contrainte d’annuler l’édition 2020 à cause de la pandémie, l’Union européenne de radio-télévision met toutes les chances de son côté pour que la prochaine puisse avoir lieu coûte que coûte. Elle a ainsi décidé de proposer aux chanteurs de filmer leur prestation et de l’envoyer avant le 26 mars prochain. « Disposer d’un enregistrement le cas échéant permettra de s’assurer que leur performance sera vue par des millions de personnes quoi qu’il arrive », explique-t-elle dans un communiqué publié ce mercredi 18 novembre.

Une solution de secours bien pratique mais cependant très encadrée. Pour ne pas créer d’injustices, des règles strictes sont imposées aux pays, parmi les 41 engagés qui souhaiteraient fournir leur prestation à distance. Les artistes ne seront en effet autorisés qu’à réaliser trois essais dans un délai maximal d’une heure. Les conditions d’enregistrement seront-elles aussi drastiques : studio neutre, pas d’effets en post-production ni de trucages pour modifier la voix des chanteurs.

La bonne application de ces règles sera surveillée par un membre de l’Union européenne de radio-télévision qui sera chargé d’assister à la prestation en direct par webcams interposées. Toutefois, comme les concurrents qui se produiront en direct sur la scène à Rotterdam, les candidats « à distance » seront autorisés à utiliser des effets de fumée, des jeux de lumière, et se filmer à l’aide de plusieurs caméras pour varier les points de vue. A noter que ce même dispositif a été proposé aux participants de l’Eurovision Junior qui doit se tenir le 29 novembre prochain.

We promised you #Eurovision next year, and you’re getting Eurovision next year!





To ensure that every country can compete in #ESC2021, artists will record a 'live on tape' performance which will be used in the event they can’t travel to Rotterdam.



https://t.co/xqpktFu80I

