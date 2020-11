«L'Aliéniste : l'ange des ténèbres» : la saison 2 de la série avec Dakota Fanning, Daniel Brühl et Luke Evans à voir ce soir sur Canal+

Un nouveau chapitre de « L’Aliéniste : L’ange des ténèbres » s’ouvre sur Canal+ à partir de ce 19 novembre, et tous les jeudis à 21h, à raison de deux épisodes par soirée.

Dakota Fanning (La guerre des mondes), Daniel Brühl (Good bye Lenin !) et Luke Evans (Dracula Untold) reprennent du service dans ce polar en costumes qui plonge dans le New York de la fin du XIXè siècle. Dans le premier épisode de cette saison 2, le Docteur Kreizler (Daniel Brühl), psychiatre « aliéniste » (spécialité qui pourrait être l’ancêtre du profilage), échoue à innocenter une femme injustement condamnée à mort pour le meurtre de son bébé. Avant de passer à la chaise électrique, elle lui fait promettre de tout faire pour retrouver son enfant. Quand peu de temps après survient un enlèvement de bébé, le Docteur, et ses comparses Sara (Dakota Fanning) - devenue entre-temps détective privée - et John (luke Evans), l’ancien flic devenu journaliste, se lancent sur la piste d’un tueur d’enfants…

La place des femmes dans la société

Entre interrogatoires et autopsies, l’enquête fait replonger les téléspectateurs dans le Manhattan sombre du romancier Caleb Carr dont la série s’inspire. Véritable héroïne de ce second volet, le personnage de Dakota Fanning permet notamment au thriller victorien de traiter en toile de fond de la place des femmes dans la société.

« Sara est, en effet, l’égale de Kreizler (Daniel Brühl) et de Moore (Luke Evans) qui lui font confiance. Son intuition, sa détermination et sa sensibilité sont ses armes, tout comme son empathie. Plus que jamais, ce lien qu’elle a naturellement avec les femmes en souffrance est capital. D’autant qu’à cette époque, tout le monde était prompt à les juger folles et hystériques… Cette dynamique était fascinante à explorer », explique l’actrice dans une interview pour telecablesat.fr.

A noter que cette saison 2 de L'Aliéniste est, comme la première, déjà disponible dans son intégralité sur MyCanal.