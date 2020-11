Régis Fassier, l'homme qui se cachait sous le costume de Casimir et Footix, est mort

Le marionnettiste Régis Fassier est décédé à l'âge de 56 ans. Il avait notamment animé Casimir et Footix.

C'est d'ailleurs sur la page Facebook officielle du «monstre gentil» que la triste nouvelle a été annoncée, ce mercredi 18 novembre. «L’île aux enfants a dit au revoir aujourd’hui à son plus grand enfant. […] Nous pensons très fort à celui qui a apporté son expérience et son dynamisme au domaine artistique, à sa famille et à tous ses amis.»

Un message qui rappelle que ce «passionné de Guignol» avait écrit dès son plus jeune âge à Yves Brunier, le papa de Casimir, pour lui faire part de son rêve de rentrer un jour dans le célèbre costume orange.

«Moi à 10 ans, j'ai vu Casimir à la télé et au lieu de dire "Je veux être pompier quand je serai grand", moi j'ai dit : "je veux faire ça". "Je veux être Casimir quand je serai grand et je veux être marionnettiste"», avait-il confié à Brut en 2019.

Sa passion pour les marionnettes et les mascottes a mené Régis Fassier à incarner tout un tas de personnages incontournables du quotidien des Français au fil des années. Et plus particulièrement les autres créations d'Yves Brunier, comme le chien bleu qui accompagnait Dorothée au début de Récré A2, le tigre Esso, Groquik ou encore Footix, l'inoubliable mascotte de la Coupe du monde de football en France en 1998.