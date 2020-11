The Voice : Vianney s'éclate sur les premières photos de la saison 10

La saison 10 de The Voice est actuellement en tournage. Marc Lavoine a partagé une photo prise lors des auditions à l’aveugle sur laquelle Vianney, nouveau juré, semble survolté.

Marc Lavoine, Amel Bent, Florent Pagny et le petit nouveau Vianney, ont en effet pris leur place dans les fauteuils rouges du concours de chant de TF1 pour une nouvelle salve d’épisodes qui devraient être prochainement diffusés.

A en croire les premières images dévoilées sur les réseaux sociaux, Vianney a déjà bien pris ses marques pour faire le show, et ce malgré l’absence de public dans les gradins en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. Pour éviter le huis clos complet, l’émission a adopté la méthode mise en place dans la version américaine du jeu, à savoir convier un public virtuel à l’aide de 300 écrans installés autour du plateau. A noter que cette saison 10 ne recevra pas non plus les familles des talents mais se connectera avec elles à distance.

«Je pense sans mépris pour personne que je suis plus proche des candidats que des coachs», avait déclaré au Parisien Vianney à l'annonce de sa participation à The Voice, avant d'ajouter : «Je vais être un candidat dans un fauteuil rouge».