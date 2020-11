The Boys : le showrunner critique des partisans de Trump déguisés en Homelander

Plusieurs clichés de supporters de Donald Trump déguisés en Homelander, un des personnages de «The Boys», ont fait leur apparition sur les réseaux sociaux. Une tendance qui a laissé perplexe le showrunner de la série, Eric Kripke.

Ce dernier a commenté une photo publiée sur Twitter par des manifestants pro-Trump lors d’une marche organisée à Washington. On peut y voir un homme déguisé en Homelander affublé d’un masque du 45e président des États-Unis, se tenant à côté de son comparse qui lui, porte une tenue de prisonnier avec le visage de Joe Biden. Une manière pour eux, probablement, d’exprimer leur patriotisme et leur soif de justice.

«Um… est-ce qu’ils regardent au moins la série ?», s’est étonné Eric Kripke.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas The Boys, Homelander est un homme doté de superpouvoirs, certes. Mais il est aussi, et surtout, un dangereux psychopathe, sadique et raciste, avec une fâcheuse tendance à perdre son sang-froid à la moindre contrariété. Un symbole peu favorable pour Donald Trump.

Le comédien Anthony Starr, qui incarne avec brio le personnage dans The Boys, n’a pas tardé à réagir, lui aussi, de manière très incisive : «L’art de la stupidité ignorante», a-t-il écrit.