Grey's Anatomy : voici pourquoi les scénaristes ont décidé de donner le Covid-19 à la star du show

Diffusée depuis le 12 novembre dernier aux Etats-Unis, la saison 17 de la série Grey’s Anatomy a mis le Covid-19 au centre de ses intrigues. Son héroïne, la docteur Meredith Grey, y est elle-même touchée de plein fouet par le virus.

«On ne peut pas être une série médicale au long cours et ne pas évoquer la vraie vie », avait déclaré la showrunner Krista Vernoff, avant que cette saison 17 ne soit mise à l’antenne sur ABC. Les équipes du drama ont donc décidé non seulement de faire arriver massivement les malades à l’hôpital Grey Sloan, mais aussi de clouer au lit le personnage principal. « Meredith a un vrai combat devant elle (…) C’est une saison puissante », a annoncé Krista Vernoff ce jeudi 19 novembre dans une interview pour le Hollywood Reporter.

Dans le 1er épisode de cette saison 17, Meredith était hospitalisée après avoir contracté le Covid-19 au contact des premiers patients atteints de la maladie, qui ont afflué en masse dans son établissement. Tandis que ses collègues médecins tentaient de trouver le meilleur traitement possible à lui administrer, elle perdait connaissance et avait des visions de son défunt mari, le Docteur Derk Sheperd, qui effectuait-là un retour surprise. Ces visions la plongeaient sur une plage de rêve. Un décor baigné de lumière qui permet à la série, selon la showrunner, de s’évader pour un temps de la noirceur.

« La semaine dernière, nous avons ressenti la douleur de Meredith Grey en tant que médecin se retrouvant face à l’afflux des premiers patients atteints de covid. Cette semaine, nous découvrons qu’elle est elle-même une patiente Covid », a déclaré la showrunner Krista Vernoff au Hollywood Reporter, ce jeudi soir. L’occasion de rappeler la gravité de la situation dans les hôpitaux américains.

«Plus de 1 700 travailleurs de la santé aux États-Unis sont morts de la maladie à ce jour. Plusieurs milliers d'autres ont été infectés. Les travailleurs de la santé sont aux premières lignes de cette crise et vivent une guerre pour laquelle ils n'ont pas été formés. Nous avons vu (nous, les équipes de Grey’s Anatomy, ndlr), une opportunité de mettre en lumière leur sort à travers le personnage tant aimé et si connu de Meredith Grey. Les médecins et les infirmières se battent pour nous et tombent pour nous. Le moins que nous puissions faire est de porter un masque, de prendre des distances sociales et de rester à la maison chaque fois que possible », a-t-elle tenu aussi à rappeler, espérant que l'impact du message serait fort chez les millions de téléspectateurs de la série, diffusée à travers le monde.

« La saison 17 de Grey’s Anatomy est dédiée aux travailleurs de la santé qui mettent leur vie en jeu chaque jour pour essayer de sauver la nôtre», a déclaré Vernoff. La question pour elle n’était pas de savoir s'il fallait ou non traiter le sujet du Covid, mais surtout comment le faire. Comment raconter cette histoire douloureuse et brutale qui a frappé notre communauté médicale si intensément et définitivement changé la médecine ? Et créer une certaine évasion ? Et créer de la romance, de la comédie et de la joie et de l'amusement ? C'est le défi de cette saison 17 ».

Voici le trailer de l’épisode qui sera diffusé le 3 décembre sur ABC (il faudra encore attendre plusieurs mois avant de le voir sur TF1…). Il y est annoncé qu'une autre personne du passé de Meredith (en plus de Derek Sheperd) fera son retour...