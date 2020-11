Vidéo : le nouveau générique de «Sauvés par le gong !» sous le feu des critiques

Le reboot de «Sauvés par le gong !» vient de dévoiler la nouvelle version de son générique. Les fans de la série originale ne vont pas en croire leurs oreilles.

Si les paroles restent inchangées, et que l’identité graphique reste fidèle à l’esprit de son aînée, la chanson remixée par Lil Yachty a de quoi surprendre. La plate-forme de streaming Peacock, où seront diffusés les nouveaux épisodes de Sauvés par le gong !, a eu la bonne idée de coller les deux versions l’une après l’autre. Et le contraste est flagrant. Mais probablement qu’une partie des téléspectateurs n’ayant pas connu la série originale ne trouvera rien à redire.

Le reboot de Sauvés par le gong ! sera lancé le 25 novembre prochain sur la plate-forme de streaming. On notera que, dans le générique, seuls les noms de deux anciens acteurs apparaissent à l’écran : Mario Lopez et Elizabeth Berkeley. On sait que Mark Paul Gosselaar, Tiffani Thiessen et Lark Voorhies seront également présents dans les nouveaux épisodes, mais probablement dans des rôles très limités.