The Walking Dead saison 10 : on connaît la date de diffusion et le résumé des épisodes bonus (SPOILERS)

La chaîne américaine AMC commencera la diffusion des six épisodes bonus de la saison 10 de «The Walking Dead» à partir du 28 février prochain sur sa plate-forme de streaming.

En France, les fans de la série pourront les découvrir sur la chaîne OCS, probablement quelques heures après leur mise en ligne aux États-Unis. De nouveaux visages feront leur apparition à l’écran, notamment Robert Patrick, Hilarie Burton Morgan (l’épouse de Jeffrey Dean Morgan), ou encore Okea Eme-Akwari, précise le site américain Variety.

En septembre dernier, AMC avait annoncé que la saison 11 de The Walking Dead serait la dernière, et qu’un projet de spin-off centré sur Carol et Daryl était en préparation. Et si on se réfère aux résumés des six épisodes supplémentaires de ce dixième chapitre, il semblerait que les téléspectateurs vont avoir un avant-goût de ce duo lâché dans la nature.

Attention, les résumés qui suivent peuvent contenir des spoilers :

Home Sweet Home (épisode 17) : Maggie est de retour avec une histoire qu'elle n'est pas prête à partager, même lorsque son passé la rattrape. La sécurité de Negan est à nouveau en jeu. Daryl et Maggie combattent une menace invisible et inconnue.

Find Me (épisode 18) : Une aventure pour Daryl et Carol tourne au vinaigre quand ils vont tomber sur une vieille cabane abandonnée. Cela ramène Daryl aux années où il a quitté le groupe après la disparition de Rick, alors qu’il revit un souvenir que seul l’apocalypse peut créer.

One More (épisode 19) : Gabriel et Aaron cherchent de la nourriture et des fournitures à ramener à Alexandria. Les petites tragédies mènent à de plus grandes, alors que la foi est brisée et l'optimisme fragmenté au moment d’être soumis à l'épreuve ultime.

Splinter (épisode 20) : Eugene, Ezekiel, Yumiko et Princess sont capturés et séparés. Princess se débat avec les souvenirs de son passé traumatisant et tente de s'échapper d'une manière ou d'une autre avec l'aide d'Ezekiel.

Diverged (épisode 21) : Daryl et Carol arrivent à un moment charnière de leur relation et décident de prendre un chemin différent. Chacun d'eux s'attache à son propre mode de survie, les défis les plus faciles deviennent beaucoup plus difficiles. Leurs parcours individuels seront-ils un détour nécessaire pour rétablir leur amitié, ou cette distance entre eux sera-t-elle permanente ?

Here’s Negan (épisode 22) : Carol emmène Negan faire un voyage, dans l’espoir de faire chuter la tension croissante au sein de la communauté. Negan se souvient alors des événements qui l'ont conduit là et maintenant, et en arrive à une conclusion sur son avenir.