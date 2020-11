Disney+ : une nouvelle plate-forme de streaming avec du contenu pour adultes en préparation

La volonté de Disney de lancer une nouvelle plate-forme de streaming autour de contenus destinés à un public adulte se précise, avec l’ouverture de comptes officiels (mais privés pour le moment) sur Instagram, Facebook et Twitter au nom de «Disney+ Star».

Un projet déjà évoqué plus tôt cette année par le grand patron de Disney, Bob Chapek, qui aimerait utiliser cette plate-forme pour y proposer des programmes différents de ceux actuellement présents sur Disney+ - qui s’adressent principalement à la famille - rapporte le site américain Whatsondisneyplus.com.

Ainsi, Disney+ Star servirait de réceptacle aux séries et films diffusés sur des chaînes ou émanant des studios appartenant à la marque aux grandes oreilles, notamment les chaînes américaines ABC, FX, ou encore la 20th Century Studios. La plate-forme pourrait ainsi accueillir des blockbusters comme Deadpool (dans sa version non-censurée), les sagas Alien et Predator, ou des séries à succès comme Grey’s Anatomy ou Fargo.

Pour le moment, aucune date potentielle de lancement (une rumeur annonce le courant de l’année 2021) n'est connue, pas plus que la manière dont il sera possible de profiter du contenu de cette nouvelle plate-forme de streaming. L’organisation du Investor Day (convention annuelle) du 10 décembre prochain devrait toutefois permettre à Disney de donner plus de détails à propos de Disney+ Star et de son futur lancement.