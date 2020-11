Patria : l’émouvante fresque familiale et historique à voir dès ce lundi sur Canal+

Canal+ entame la diffusion de Patria, série adaptée du best-seller de Fernando Aramburu et première production de HBO en Europe, ce lundi 23 novembre à 21h10.

«Quand l’organisation indépendantiste ETA annonce qu’elle dépose les armes, en 2011, une vague d’émotion traverse le Pays Basque. Après les lettres de menaces, les assassinats et les larmes, le cauchemar semble se terminer. Mais que faire du torrent émotionnel et des blessures charriés par ces années de plomb ? Tourner la page est-il réellement possible pour tout le monde ?»

Bouleversant drame familial et historique en huit épisodes, créé par Aitor Gabilondo (El Principe, Madres, Amor Y Vida, La Verdad) et salué par la critique au festival de San Sebastian en 2020, Patria revient sur les heures sombres du conflit indépendantiste et raconte de façon intimiste le destin tragique de deux familles liées par un assassinat. Deux familles, à l’image de toute une société, rongées par l'aigreur, avec en leur cœur deux femmes de caractère, Elena Irureta (Pecata Minuta, Fleurs D’un Autre Monde) et Ane Gabarain (Mes Chers Voisins, 800 Balles). Deux amies que le sanglant conflit, qui coutera la vie à plus de 800 personnes tout au long des cinquante années d’existence de l’ETA, va éloigner et briser à jamais.

Une plaie toujours ouverte

Diffusée en septembre dernier en Espagne, Patria a suscité une vive émotion, tant le groupe terroriste a longtemps plongé dans l’effroi le quotidien des Basques et des Espagnols. La douleur est aujourd’hui encore vive, et la question continue de diviser, en témoigne des appels au boycott de la série. Interrogé par Le Parisien, le journaliste Gorka Landaburu, victime d'un colis piégé de l'ETA en 2001, estime quant à lui que le moment de faire le récit de ces années de plomb était venu : «C'est une fiction mais c'est réel et c'est ce qu'on a vécu : les familles divisées, les silences, la peur.»

Au-delà des souffrances cicatricielles et de (l'impossible ?) réconciliation entre deux familles déchirées, Patria explore aussi la mécanique du fanatisme et le basculement dans la violence des terroristes : « Ça pouvait être un voisin, l'ami avec qui on jouait au foot ou ton camarade de communion. D'un seul coup, à 18, 19 ans, il disparaît pour rejoindre l'ETA », raconte au Parisien Landaburu.

Avec Patria, la prestigieuse maison HBO permet de faire mieux connaître au monde cette page sanglante de l’Histoire.

Voivi le scénario à suivre dans le premier épisode, à voir ce lundi 23 novembre à 21h10 sur Canal+ : Des membres de l'ETA annoncent que l’organisation indépendantiste va cesser toute activité armée. Bittori décide de retourner au village dans lequel elle a vécu avec Txato et ses enfants, afin d’en savoir plus sur l’assassinat de son mari survenu des années auparavant. Mais dès son arrivée, la rumeur de son retour se répand et Bittori sent qu'elle n'est pas la bienvenue...

Bande-annonce :