Têtard saison 2 : une date pour la série hilarante sur la parentalité avec Bérangère Krief

Lancée sur Canal+ en octobre 2019, «Têtard» revient avec une saison 2 à partir du 21 décembre, toujours sur Canal+, avec Bérangère Krief et Esteban de retour dans les rôles principaux.

Déclinée en 10 épisodes de 8 minutes, elle suivra le quotidien de Ben et Emma suite à la naissance de leur enfant. Si la première saison (qui comptait 15 épisodes de 5 minutes, visible gratuitement sur myCANAL) se penchait sur les préparatifs nécessaires à l’arrivée de l’enfant, et toutes les questions que cela pose au sein du couple, les voilà désormais prêts à affronter l’allaitement, les couches, les pleurs, etc. de leur rejeton. Les vraies galères commencent pour Ben et Emma, qui ne sont pas au bout de leur peine.

Quel bonheur de retrouver Bérangère Krief et Esteban, comédien et chanteur du groupe Naive New Beaters, dans cette mini-série humoristique qui traite de la parentalité avec malice et poésie. Les auteurs, Jeremie Sein et Lola Roqueplo, y intègrent des touches de fantastiques et d’absurde qui donnent à l’ensemble une fraîcheur inédite.