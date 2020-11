La première chanson de Noël pour chien désormais disponible

Les chiens ont désormais droit à leur chanson de Noël. Créé en Grande-Bretagne, le titre, spécifiquement imaginé pour l'espèce canine et inauguré le 17 novembre sur Youtube, cumule déjà près de 280 000 vues.

Lancé à l’initiative de Tails.com, fabriquant britannique de nourriture pour animaux de compagnie, cette chanson de deux minutes baptisée « Raise the Woof !», à traduire par « faire du boucan » a été spécialement conçue pour stimuler et faire réagir le meilleur ami de l’homme. Un sujet pris très au sérieux par ses créateurs qui y ont mêlé rythme reggae, sifflements, injonctions données en anglais – « sit », « good boy », « come on », « whose this » - et des sons à hautes fréquences pour capter l’attention des bêtes à poils. Le titre a même fait l’objet d’un clip coloré.

Une chanson joyeuse basée sur des études et enregistrée à Abbey Road

La marque a déployé les grands moyens pour signer ce titre inédit. Masterisé dans le très prestigieux studio londonien d’Abbey Road, à l’endroit même où les Beatles, Pink Floyd, Oasis ou encore Lady Gaga ont enregistré leurs plus célèbres tubes, « Raise the woff !» a fait l’objet d’une étude minutieuse.

Rien n’a été laissé au hasard pour divertir l’espèce canine. Afin de créer ce titre pour le moins insolite, l’équipe artistique s’est en effet appuyée sur différentes études scientifiques et a fait écouter plus de 500 sons à vingt-cinq chiens, afin d’analyser leurs réactions.

« Raise the Woof comprend des bruits et des sons sélectionnés pour créer des associations positives pour les chiens. Les différentes versions de cette chanson ont été minutieusement testées sur des volontaires canins (et humains !) qui ont réagi avec différents degrés d’intérêt. Le résultat va titiller les oreilles», note ainsi Carolyn Menteith, comportementaliste animal qui a travaillé en étroite collaboration avec tails.com sur le développement de cette chanson.

Reste à savoir si comme l'incontournable « Petit Papa Noël » de Tino Rossi, ce titre passera à la postérité. Rien n'est moins sûr.