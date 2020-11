Une série documentaire consacrée à la rappeuse Nicki Minaj en préparation

C’est officiel. Alors que son album «Pink Friday» fête son dixième anniversaire, Nicki Minaj en a profité pour annoncer qu’elle sera au cœur d’une série documentaire encore en préparation.

C’est sur Twitter que Nicki Minaj, de son vrai nom Onika Tanya Maraj, a officialisé le projet d'HBO Max auprès de ses fans. «Cette série vous donnera un aperçu brut et sans filtre de ma vie personnelle et de mon parcours professionnel. J’ai hâte de partager cela avec vous», s’enthousiasme la rappeuse dans son message vidéo.

Cette série documentaire, qui n’a pas encore de nom et de date de sortie, sera composée de 6 épisodes de 30 minutes. Michael John, qui a signé la mise en image d’un concert de Jay-Z au Madison Square Garden, Fade To Black, en 2004, mais aussi deux documentaires sur Nicki Minaj diffusés sur MTV en 2015 et 2018, sera à la réalisation.

«J’adore le fait que cette série offre non seulement un accès à l’une des musiciennes les plus emblématiques de notre génération, mais qu’elle dresse aussi le portrait de la femme courageuse derrière l’artiste, Onika», a précisé Michael John dans un communiqué.

«Nicki Minaj est une artiste aux multiples facettes, une businesswoman, une innovatrice, et une force à ne pas sous-estimer. C'est un privilège de proposer ce projet sur HBO Max et de fournir aux téléspectateurs un accès sans précédent à sa vie», a commenté pour sa part Sarah Aubrey, directrice des contenus originaux de HBO, dans un communiqué.