«Calls» : le chapitre 3 à découvrir le 10 décembre prochain sur Canal+

Première «Création Décalée» avant « L’Effondrement » et « Narvalo », « Calls » dévoilera sa troisième et dernière saison le 10 décembre prochain sur Canal+ et MyCanal.

Objet audiovisuel original, la série d’anthologie proposera de découvrir 7 nouveaux épisodes de 15 minutes en conservant le concept qui a fait le succès des saisons précédentes, à savoir des histoires racontées sans image, au travers d’enregistrements sonores censés avoir été retrouvés après des événements tragiques, et tous connectés à une apocalypse imminente.

Karin Viard, Anaïs Demoustier, Anny Duperey, Constance Labbé, Swann Arlaud, Philippe Rebbot, Alban Lenoir, Jerome Niel, Marie Kauffmann, ou encore Astrid Berges Frisbey font partie des acteurs qui donnent de la voix dans ces nouveaux épisodes. Le chapitre 3 de Calls est placé sous les signes « de l'acceptation du passé, du pardon et de l'espoir », annonce Canal+, « c'est donc sur un ton plus intimiste et rédempteur » que s'achève l’angoissante série.

Il s’agissait pour Timothée Hochet de continuer d’étoffer la mythologie dont les fans se délectent (ils sont nombreux à avoir des théories), de leur apporter des réponses aussi, notamment sur les liens qui existent entre les personnages, tout en laissant libre cours à leur imagination. « Pour clôturer cette série qui a changé ma vision de l'art et du son, j'ai su qu'il fallait apporter quelques réponses aux mystères de la série, mais aussi intégrer à chaque mystère sa dose de nouvelles questions, explique le créateur. Mélangeant le fantastique et des situations plus réalistes, cette conclusion est un mélange des deux saisons précédentes, avec à nouveau un vrai jeu de piste et de connexions à suivre et découvrir entre chaque épisode. Il fallait aussi, pour ce final, que je tente tout ce que je n'ai jamais osé dans les autres saisons. J'ai voulu surprendre et jouer avec mon concept, amener une fin inattendue et satisfaisante à ce projet qui a changé ma vie ».

Le pitch de l’épisode 1 intitulé L’égarée, avec les voix d’Àstrid Bergès-Frisbey et Anaïs Demoustier :

«Alors qu'elle rentre chez elle, un soir, en parlant au téléphone avec sa petite amie qui est à l'autre bout du monde, une femme est suivie par trois hommes…»

Calls, chapitre 3, à voir (et surtout écouter) sur Canal+ et MyCanal à partir du 10 décembre.