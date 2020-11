Kad et O offrent une suite de «Mais qui a tué Pamela Rose ?» dans une création audio à découvrir sur myCANAL le jour de Noël

Kad Merad et Olivier Baroux s’apprêtent à reprendre du service dans la peau des agents du FBI, Richard Bullit et Douglas Riper, dans une création originale décalée de Canal+, tout en audio.

«Le premier film qui se regarde avec les oreilles», précise le communiqué envoyé par la chaîne cryptée, à propos de cette fiction audio d’une durée de 90 minutes. Elle pourra également être consommée à raison de 6 épisodes de 15 minutes. L’enregistrement de Bullit et Riper – qui sera donc la suite de Mais qui a tué Pamela Rose ? (2003) et Mais qui a re-tué Pamela Rose ? (2012) – doit débuter à la fin du mois de novembre. Sa mise en ligne est prévue pour le 25 décembre, à minuit, sur myCANAL.

Pour ce qui est du scénario, les téléspectateurs/auditeurs vont retrouver les deux agents Riper et Bullit en burn-out. A la demande de leur boss, le capitaine Donuts, ils entament une cure dans un établissement du FBI dirigé par le psychiatre Cliff Murdoch, situé dans le Colorado. Mais à peine arrivés sur place, les deux agents sont contactés par le shérif local. Le fils du gouverneur de l’Etat a été retrouvé assassiné dans un camion frigorifique. Et ce n’est pas le premier meurtre de ce type dans la région.

La curiosité suscitée par ce film audio de Kad Merad et Olivier Baroux est grande. Canal+ précise que la société de production (Les Molambakais, ndlr) a fait appel à des acteurs de premier plan et à des techniciens du cinéma pour «offrir une expérience immersive inédite par son ampleur et sa qualité». Aux côtés des voix du célèbre duo, d’autres cordes vocales seront bien évidemment audibles, notamment celles de Lionel Abelanski, Laurence Arné, Thomas Ngijol, Anne Charrier, ou encore François Vincentelli.