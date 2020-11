«Sauvés par le gong» : un retour réussi selon la presse américaine

Si le retour de la série «Sauvés par le gong» pouvait augurer d'un échec cuisant, la grande majorité de la presse américaine a été emballée par cette nouvelle version, qui parvient à jongler habilement entre la nostalgie et des thématiques très actuelles.

Lancée sur la plate-forme de streaming de NBC Universal, Peacock, cette nouvelle version de «Sauvés par le gong» a été confiée aux bons soins de la showrunneuse Tracey Wigfield, connue pour son travail sur la sitcom à succès 30 Rock. Cette dernière a probablement été ravie en découvrant les critiques après le lancement de la série. Le site TV Line parle de «réinvention intelligemment construite et très ironique, qui se moque beaucoup de son inspiration, tout en trouvant de nouvelles manières très efficaces de faire rire».

Sur Comicbook.com, on précise que «Sauvés par le gong» a eu l’excellente idée de «représenter des enfants de couleur dans son casting central et une actrice transgenre dans la peau de la fille la plus populaire du lycée, tout en parlant de choses importantes grâce à un plaisir léger. Ce nouveau «Sauvés par le gong» a le potentiel pour avoir un impact positif sur le jeune public».

Le site Vulture évoque «une comédie tranchante, percutante, qui ne renie pas non plus un courant sous-jacent de douceur et de nostalgie, ce qui en fait clairement une série grand public accessible», tandis que Variety précise que, «dans son ensemble, la série est nuancée et sait se moquer d'elle-même, avec une narration au rythme rapide et de nombreux hommages à l'originale, qui sauront rassasier les anciens téléspectateurs, mais aussi en attirer de nouveaux».

Bien évidemment, certains médias n’ont pas été complètement séduits par le retour de la série. Le site de The Guardian explique que cette «réinvention plus consciente de la série adorée propose des idées intéressantes mais tombe dans un rythme prévisible». Même son de cloche chez Rolling Stone qui affirme que «Sauvés par le gong» «essaye comme elle peut de faire la balance entre remake et revival, entre parodie et hommage... Certains acteurs sont capables de jouer les deux à la fois, mais la plupart du temps les deux modes s'affrontent, au lieu de se compléter».