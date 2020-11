Kem's : le jeu déjanté présenté par Ramzy de retour en clair sur Canal+

Kem’s, le divertissement présenté par Ramzy, sera de retour pour une saison 2 à partir du 21 décembre prochain.

Les dix nouveaux épisodes seront diffusés en clair, du lundi au jeudi à 19h25, sur Canal+ et sur MyCanal. Ramzy s’y improvisera une nouvelle fois maître du jeu et imposera ses règles farfelues aux deux équipes de deux personnalités venues en découdre autour de la table.

Leur but : échanger des cartes afin d’en réunir le plus rapidement possible quatre qui soient identiques. Quand l’un d’entre eux y parvient, il doit le faire savoir à son co-équipier par un signe plus ou moins discret sans que l’équipe adverse ne le détecte. Le cas échéant elle pourrait « contre-kemser »...

Entre mauvaise foi des joueurs, battles de vannes et tactiques extravagantes, chaque partie est un show d’anthologie. Parmi les joueurs on retrouvera cette année Eric Judor, Camille Lellouche, Amel Bent, Vanessa Guide, Monsieur Poulpe, JoeyStarr, ou encore Guillaume Canet.

Pour se remettre dans l’ambiance survoltée, on ne résiste pas au plaisir de revoir la bataille au sommet qui avait opposé en 2019 McFly & Carlito à Bigflo et Oli :