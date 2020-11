Julien Doré dévoile la vidéo la plus mignonne de l'année et crée l'attente chez ses fans

Julien Doré a reçu une vidéo de jeunes fans qui pourrait bien être élue la vidéo la plus mignonne de 2020. Attention, ce qui suit risque de vous faire fondre d'émotion.

Exit les chatons mignons sur canapés et les chiots rigolos qui sautent dans les tas de feuilles mortes. Le chanteur cévenol vient d'offrir un pur moment de plaisir guimauve à ses abonnés Instagram, avec un courte reprise de son titre «Nous» par deux (très) jeunes fans capables d'attendrir le plus solide des rochers et le plus méchant des Dark Vador de l'Histoire.

La courte vidéo montre deux enfants - un grand frère à la guitare et sa petite soeur d'à peine deux ans au chant - reprenant sa chanson «Nous» de son nouvel album, assortie du message de remerciement de la personne qui lui a envoyé le petit film.

Le résultat ? Prenez un peu de licorne rose, deux enfants très doués musicalement et une mélodie douce, et vous obtiendrez ce condensé de mignonneries qui fait du bien en ces temps de pandémie mondiale.

Si les commentaires de la vidéo sont nécessairement attendris, certains n'hésitent pas à employer les qualificatifs les plus élogieux : «une vidéo qui redonne foi en l'humanité», peut-on lire ou encore «une des plus belles choses que j'ai vue pendant cette année 2020».

L'histoire de cette vidéo n'est pas terminée, puisque cette dernière a fait germer une idée dans l'esprit du chanteur qui promet une petite surprise ce vendredi, à 19h, sur son fil Instagram : «il y a des messages reçus qui donnent naissance à de folles idées. Rdv ce soir 19h», peut-on lire.

Va-t-il se lancer dans un trio avec les deux apprentis musiciens ? Les fans sont en tout cas déjà au rendez-vous et la vidéo, craquante, pourrait bien faire le buzz du week-end.

Le clip officiel de «Nous» a dépassé les deux millions de vue sur Youtube.