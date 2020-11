L’étonnante excuse de Cardi B pour justifier son absence aux American Music Awards

Alors que Cardi B entrait dans l'histoire des American Music Awards dimanche dernier, la chanteuse a aussi brillé par son absence. La raison : un rendez-vous de la plus haute importance... chez son dentiste.

La cérémonie de cette année avait en effet été marquée par le prix du Favorite Song Award, raflé par la rappeuse américaine dans la catégorie Rap/Hip-Hop. Elle devenait ainsi la première artiste féminine de l'histoire à remporter ce trophée à deux reprises : un première fois en 2018 avec son hit «Bodak Yellow» et cette fois-ci pour «WAP», son duo avec Megan Thee Stallion.

Cette récompense a été suivie d'un message de remerciement posté par Cardi B sur les réseaux sociaux. Elle en a profité pour expliquer la raison plutôt étonnante de son absence.

«Merci beaucouuuup les amis. Meg et moi apprécions vraiment tout l'amour de nos fans, des célébrités, de tous ceux qui ont apporté leur soutien à notre chanson. Et merci d'avoir voté. Argh si j'avais su tout ce qui allait arriver ce soir, j'aurais reporté mon rendez-vous chez le dentiste. J'ai tellement enflé»

Thank you guys soooo much .Me and Meg really appreciate all the love from fans ,celebs everybody that supported the song .Also thanks for voting .Ugh if I would have known all this was going down today I would of rescheduled my dentist https://t.co/xIkG1eOunD so swollen pic.twitter.com/bUCEHtedcd

— iamcardib (@iamcardib) November 23, 2020