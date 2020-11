Séries TV : les meilleurs épisodes de Noël

Les épisodes de Noël et leurs lots de cadeaux ratés, diners improvisés, traditions revisitées font désormais partie du folklore des fêtes de fin d'années. Voici une sélection de ces petites madeleines de Proust que les nostalgiques ne se priveront pas de revoir cette année encore.

The Office (US), saison 2/2005 - Christmas Party

Michael organise au bureau une grande fête pour Noël. Chaque employé doit offrir anonymement un cadeau à un collègue tiré au sort. Il met tout le monde mal à l'aise après avoir acheté un iPod comme cadeau secret pour Ryan, et est très déçu lorsque son Père Noël secret, Phyllis, lui offre un gant de cuisine fait à la main.

Friends, saison 7, épisode 10/2000 – The One with the Holiday Armadillo

Ross veut présenter Hanoucca à son fils Ben, mais ce dernier n'a d'yeux que pour le Père Noël et ses cadeaux...

Les années coup de cœur, saison 2, épisode 3/1988 – Un joyeux Noël

Un épisode à l'image de la série, plein de bons sentiments, dans lequel Kevin et Wayne tentent de convaincre leur père d'acheter une télévision en couleur. Winnie fait un cadeau à Kevin… (La voix envoûtante de Joni Mitchell fait oublier la qualité médiocre de l'extrait).

Beverly Hills 90210, saison 2, épisode 18/1991 – A Walsh family Christmas

Ça partait mal car tous avaient d'autres projets, mais finalement la fiesta aura bien lieu chez les Walsh...

Prince de Bel-Air, saison 4, épisode 13/1994 – 'Twas The Night Before christening

L’épisode dans lequel Will, faute de pouvoir acheter un cadeau hors de prix comme l'ont fait les autres invités au baptême de sa petite cousine, promet une performance du groupe Boyz II Men pour la cérémonie.

South Park, saison 1/1997 – Mr Hankey, the Christmas poo

Que serait une sélection des meilleurs épisodes de Noël sans South Park et le petit Caca Noël ?

Larry et son nombril, saison 3/2002 - Mary, Joseph and Larry

Après avoir mangé le petit Jesus et la Vierge Marie que sa belle-sœur avait confectionnés en biscuits, Larry tente de se rattraper en faisant venir une crèche vivante devant chez lui, mais les choses tournent mal avec Joseph…

This is Us, saison 1, épisode 10/2016 – Last Christmas

Définitivement l’épisode le plus poignant de la sélection. Geysers de larmes quand les Pearson accompagnent Kate à l'hôpital lorsque celle-ci doit se faire opérer de l'appendicite. Ils y rencontrent le docteur K, qui cette fois est là en tant que patient. Randall en profite pour le remercier puisque c'est grâce à lui qu'il a été adopté.

La fête à la maison, saison 6, épisode 12/1992 – A very Tanner Christmas

Alors que Michelle et Stephanie n’en finissent plus de dresser la liste des cadeaux qu’elles souhaitent recevoir, le reste de la famille n’est pas à la fête… Mais tout finit bien et c’est l’apothéose quand Jesse offre son cadeau à Rebecca…

Gilmore Girls, saison 2, épisode 10/2001 – The Bracebridge Dinner

Prototype même de la série réconfortante à regarder à Noël en chaussettes au coin de la cheminée, Gilmore Girls a aussi des épisodes de Noël encore plus sucrés que des chamallows. The Bracebridge dinner raconte comment Sookie et Lorelaï décident de convier leurs amis de Star Hollow à partager un dîner de Noël improvisé…

The Simpson, saison 1, episode 1/1989 - Christmas Special

Le tout premier long épisode des Simpsons était aussi le premier d’une série de Special Christmas… Bart s’y fait faire un tatouage et Marge dépense tout le budget réservé aux cadeaux de Noël à le faire enlever…

Newport Beach, saison 1, épisode 13/2003, C’est la fête

La famille Cohen fête Hanoucca. Anna offre à Seth une BD, tandis que Summer s'est déguisée en Wonder Woman. Après ça, elles lui demandent de choisir avec laquelle d'entre elles il veut sortir mais il n'arrive pas à faire de choix.

Arnold et Willy, saison 5, épisode 12/1982, Santa’s Helper

Un homme déguisé en Père Noël profite de la gentillesse d'Arnold pour voler les Drummonds.

Happy Days, saison 2, épisode 11/1974, Guess who’s coming to Christmas

Howard souhaite fêter Noël en famille mais Richie découvre que Fonzie va être seul…

La petite maison dans la prairie, saison 8, épisode 11/1981 - The Christmas They Never Forgot

Tandis qu'une tempête de neige fait rage, les Ingalls fêtent Noël en évoquant leurs souvenirs de famille.

Madame est servie, saison 3, épisode 11/1986 – The Christmas Card

Tony essaie de faire des cadeaux aussi somptueux que ceux du très riche petit-ami d’Angela, Geoffrey.

Melrose Place, saison 1, épisode 18/1992 – A Melrose Christmas

Billy a décoré la résidence et festoie avec ses voisins (qui ne sont encore devenus des psychopathes)…

Veep, saison 5, épisode 8/2016 – Camp David

Selina emmène Catherine à Camp David, officiellement pour une fête de Noël en famille, mais en réalité pour mener des entretiens secrets avec le gouvernement chinois.

BoJack Horseman Christmas Special : Sabrina’s Christmas Wish

C'est Noël, et BoJack ne veut pas en entendre parler. Jusqu'à ce que Todd se ramène avec un sucre d'orge géant et un vieil épisode de «Galipettes en famille».

Fais pas ci, Fais pas ça, saison 3, épisode 1/2007 – L‘esprit de Noël

Tandis que les Lepic s'apprêtent à recevoir les parents de Renaud, chez les Bouley, Valérie entame son congé maternité avec ordre de se reposer...