Sauvés par le gong : la production présente ses excuses à Selena Gomez après une blague sur sa maladie

La plate-forme de streaming américaine Peacock a été obligée de présenter ses excuses à Selena Gomez après l’indignation suscitée par une blague faisant référence à sa maladie dans le reboot de «Sauvés par le gong».

Les fans de la chanteuse ont été tellement scandalisés par cette référence à sa greffe de rein – la chanteuse étant atteinte du lupus, une maladie chronique auto-immune – que le sujet «Respect Selena Gomez» apparaissait parmi les sujets les plus discutés sur Twitter aux États-Unis samedi dernier.

Joking about someone’s disease is not funny whatsoever. It’s just so cruel and unjust. Selena doesn’t deserve that & no one else deserves that either.





RESPECT SELENA GOMEZ pic.twitter.com/b0cmZrysVG — Julian: into the Julian-Verse | BLM (@cooljulian5) November 28, 2020

Il y a un peu plus de 3 ans, Selena Gomez avait rendu public le fait qu’une de ses meilleures amies, la comédienne Francia Raisa, lui avait fait le don d’un rein.

C’est justement sur cette information que l’épisode 6 du reboot de Sauvés par le gong a eu la (mauvaise) idée d’essayer de faire de l’humour sur ce sujet pour le moins délicat. «Je sais de source sûre que le donneur du rein de Selena Gomez était la mère de Justin Bieber. Mon dieu, j’aimerais avoir mon téléphone pour pouvoir le prouver», entend-on un personnage dire. «Prouver quoi ?», lui répond un autre. «Que tu es une idiote ? C’était le rein de Demi Lovato. Elles sont meilleures amies, comme toi et moi l’étions avant», poursuit celui-ci.

Dans une autre scène, un tag apparaît à l’écran sur un mur où il est écrit : «Est-ce que Selena Gomez a vraiment un rein ?».

Saved by the Bell, that's disgusting. Selena almost lost her life, jokes about her kidney transplant is NOT FUNNY. Respect Selena Gomez. pic.twitter.com/c8AZbsU1m0 — Selena Charts (@selenachartsbr) November 28, 2020

a tv show called "saved by the bell" has "does selena gomez even have a kidney?" written on the wall. this is so disgusting and unnecessary. selena doesn't deserve this.





RESPECT SELENA GOMEZ pic.twitter.com/u7IcPX8NqV — ً (@jndoIIs) November 28, 2020

Face à la vague d’indignation, la plate-forme de streaming de NBC Universal, Peacock, et un des producteurs de la série, ont publié un communiqué dévoilé par le site américain Variety dans lequel ils présentent leurs excuses à la chanteuse et aux personnes choqués par ces propos. «Nous nous excusons. Il n’a jamais été dans notre intention de ne pas prendre au sérieux la santé de Selena Gomez. Nous sommes entrés en contact avec ses équipes et ferons une donation à sa fondation», précise le communiqué.

Pour le moment, Selena Gomez et ses représentants n’ont pas réagi à la polémique.