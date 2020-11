Super Nintendo World : le parc Mario a coûté 484 millions d'euros et ouvrira en février

Initialement prévue pour juin dernier, l'ouverture du futur Super Nintendo World se profile pour le 4 février prochain, annonce Bloomberg ce lundi 30 novembre. Et sa construction, impactée par la pandémie, s'achève actuellement près d'Osaka.

Ce parc à thème, d'un coût de 484,5 millions d'euros, sera l'un des nouveaux mondes à visiter au sein de Universal Studios Japan qui accueille ici le tout premier parc mettant en avant les héros de Nintendo.

Un monde qui entend mettre en scène en grandeur nature l'univers de Mario et ses amis. De nouvelles vues aériennes, publiées par le site The Sankei News, mettent en avant les différents éléments que l'on pourra retrouver sur place.

Wow! Here’s another up-close photos of Nintendo Land. Opening Spring 2021 at Universal Studios Japan. #SuperNintendoWorld : https://t.co/oHST8AIo5s pic.twitter.com/Nl6WXzovo5 — Attractions 360° (@SoCal360) October 7, 2020

On peut ainsi y voir les châteaux de la princesse Peach et de Bowser se dresser de part et d'autre de cette zone, les maisons champignons des Toad, mais aussi des forêts et des attractions dignes des célèbres jeux de plates-formes de la saga.

Nintendo et Universal Studios avaient notamment annoncé leur ambition de proposer un parcours en réalité augmentée, utilisant la Switch, qui permet aux visiteurs de collecter des pièces en visitant les différents recoins de ce parc... avec des bonus à l'arrivée.

Mais la plus grosse attraction sera sûrement le rollercoaster imaginé dans un circuit Mario Kart et celui-ci devrait traversé le château de Bowser, rapporte Bloomberg. Il s'agira d'un grand-huit où les passagers auront un masque de réalité augmentée pour renforcer l'immersion dans le monde de Mario.