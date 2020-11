Tout savoir sur Aisling Bea, la créatrice et star de l'hilarante série «This way up» à voir sur MyCanal

L’actrice irlandaise Aisling Bea signe et joue dans la touchante et hilarante série «This Way up», à ne pas manquer sur MyCanal.

Dans cette pépite britannique qui n’est pas sans rappeler une autre comédie douce-amère, la tout aussi désespérément bavarde et géniale Fleabag, Aisling Bea incarne une prof d’anglais en dépression, qui cache son mal-être derrière un délicieux humour noir. Une jeune femme pleine d'humanité qui, bien que totalement à fleur de peau, s’avère toujours prête à venir en aide aux autres, sa manière à elle sûrement de ne pas sombrer.

Les six épisodes de 26 minutes de This Way Up, où le rire est plus que jamais la politesse du désespoir et les «lolcats» le dernier moyen de se sauver du gouffre existentiel, se dévorent d’une traite. On ne se lasse pas de ses réparties cash lancées de sa belle voix grave, le charisme de Aisling Clíodhnadh O’Sullivan (le vrai nom d'Aisling Bea) y étant pour beaucoup. La jeune femme a mis beaucoup d'elle-même dans son personnage.

Une figure du stand-up

Figure connue du stand-up outre-Manche, Bea trouve ici un bien meilleur rôle que celui de l’épouse de Paul Rudd dans Living with Yourself, avec lequel les Français l’ont peut-être récemment découverte. « J’espère que ma série contribue à briser le tabou qui entoure la santé mentale, mais je ne voulais pas qu’Aine se résume à ses problèmes. Elle est une enseignante, une sœur, une personne foncièrement gentille. La plupart des gens dépressifs ne sont ni sinistres ni agressifs », a confié à Télérama celle dont le père s’est pendu alors qu’elle n’avait que trois ans. La santé mentale n’est pas le seul sujet de sa désopilante série écrite avec son amie de longue date Sharon Horgan, la créatrice de Catastrophe, qui joue aussi sa grande sœur protectrice dans This Way Up.

Dézinguer les clichés sexistes est aussi leur petit plaisir. « Souvent, dans la fiction, les femmes font rire malgré elles. Je voulais qu’Aine soit drôle parce que c’est sa personnalité, elle est comme ça, comme je le suis dans la vie. J’ai grandi entourée de femmes. Aucun homme à l’horizon. J’ai ignoré que j’étais une femme jusqu’à mes 18 ans ! J’en ai tiré une certaine confiance en moi » a ainsi expliqué Aisling Bea.

Électrisante comme une Phoebe Waller-Bridge, Aisling Bea - qui a très vite réalisé qu'elle ne souhaitait pas un métier auprès des chevaux comme en avait exercé son père et sa mère - a fait ses débuts sur les planches, plus particulièrement dans le théâtre classique avant de se tourner vers l’humour, en jouant notamment dans la sitcom Deadboss de Sharon Horgan (encore elle), puis de cartonner avec son show C’est la Bea. On l'a vue aussi récemment dans le film Love Wedding Repeat avec Sam Claflin.

Les fans seront heureux d'apprendre que la saison 2 de This Way up est déjà en route. «J'ai été tellement émue par l'amour et le soutien reçus. Les thèmes de la solitude et de la vulnérabilité ont beaucoup plus touché que je ne l'avais prévu, et cela me semblait particulièrement pertinent d'écrire la deuxième saison au cours des derniers mois», a fait savoir Aisling Bea. «Je suis reconnaissante de travailler et de pouvoir remettre notre équipe brillante au travail aussi, même si c'est étrange de filmer pendant une pandémie mondiale. Notre priorité sera de garder notre équipe et notre casting en sécurité et en bonne santé tout en restant créatif et en essayant de faire la meilleure série possible. J'espère que vous aimerez voir où Aine (Bea) et Shona (Horgan) sont allées. En attendant, merci à tous ceux qui nous ont offert de gros contrats de disques depuis qu'ils nous ont entendues chanter Zombie et, s'il vous plaît, portez un masque littéralement, mais laissez tomber celui de la métaphore».