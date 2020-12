«Chouette, pas chouette !» : une série pour enfants pour déconstruire les clichés sexistes

A l’instar de nombreuses chaînes du PAF, Piwi+ proposera au cours du mois de janvier prochain «Chouette, pas chouette !», une série animée visant à sensibiliser les plus jeunes à la lutte contre le sexisme.

Cette initiative s’inscrit dans les nombreuses actions menées dans le cadre de la Grande Cause «Stop aux violences faîtes aux femmes» (#StopVFF) initiée en 2017 par la plate-forme de mobilisation citoyenne Make.org.

«Chouette, pas chouette !» se donne pour mission d’apprendre aux enfants le respect de l’autre sexe, filles et garçons. La série est conçue pour les enfants de 4 à 6 ans. Produite par Gaumont, elle compte une dizaine d'épisodes de 2 minutes environ et met en scène des animaux anthropomorphes.

Parmi les thèmes abordés, «Chouette, pas chouette» s'attaquera notamment à déconstruire ces préjugés : un garçon ça n’aime pas le rose, ça ne fait pas de danse; les filles ne jouent pas au foot ou au chevalier; un garçon ça ne pleure pas, ça n’a pas peur, ou encore une fille ne doit pas se faire remarquer, ne peut pas être cheffe...

Le programme télévisé est complété par un livret pédagogique élaboré par le Centre pour l’Éducation aux Médias et à l’Information (CLEMI) autour de l’égalité filles/garçons et la déconstruction des stéréotypes sexistes, à destination des enseignants de la maternelle à la 6ème, aux éducateurs et aux professionnels de l’éducation.