Le créateur de «Black Mirror» travaille sur un faux-documentaire humoristique consacré à l'année 2020

Le créateur de la série «Black Mirror», Charlie Brooker, travaillerait actuellement à la réalisation d’un faux-documentaire humoristique sur l’année 2020.

C’est Hugh Grant qui a révélé l’information dans une interview accordée au site américain Vulture. Le comédien britannique y fera une apparition en tant qu’historien. «Charlie Brooker a écrit un faux-documentaire humoristique (un «mockumentary», en anglais) sur l’année 2020. Ce sera diffusé sur Netflix, et je serai un historien interrogé sur les événements marquants de l’année. Je serai assez repoussant, en fait ! Mais vous allez aimer ma perruque», explique Hugh Grant.

Pour le moment, aucune information supplémentaire concernant ce projet n’a filtré dans les médias, Hugh Grant étant le premier à en parler officiellement. Mais cela fait immédiatement écho à une interview de Charlie Brooker au site britannique Radio Times, en mai dernier, dans laquelle il expliquait que la crise sanitaire le poussait d’avantage vers la comédie que les thèmes abordés dans sa série d’anticipation, Black Mirror.

«A l’heure qu’il est, je ne vois pas comment il serait possible d’imaginer des histoires sur des sociétés en train de s’effondrer, donc je ne travaille pas dans ce sens. J’ai plus envie de cultiver mes capacités à faire de la comédie, donc je me suis attelé à l’écriture de scénarios susceptibles de me faire rire», confiait-il alors. Les téléspectateurs peuvent donc s’attendre à un faux-documentaire satirique, et drôle on l’espère, sur une année 2020 particulièrement riche en tragédie en tout genre.