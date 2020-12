Peter Dinklage (Game of Thrones) sera la star du film «The Toxic Avenger»

Le comédien Peter Dinklage, connu pour avoir incarné Tyrion Lannister dans «Game of Thrones», tiendra le premier rôle dans le reboot du film «The Toxic Avenger», rapporte le site américain Deadline.

Énorme succès populaire dans les années 1980, à tel point que le héros est devenu la mascotte de la société de productions américaine Troma Entertainment, The Toxic Avenger va revenir avec une version contemporaine dont la mise en scène a été confiée au réalisateur Macon Blair (I don’t feel at home in this world anymore). L’histoire est centrée sur un homme gentil et courtois prénommé Melvin, qui devient la victime d’une farce tragique après une chute dans une cuve d’acide industriel.

Transformé en un mutant difforme, Melvin se découvre toutefois des pouvoirs surhumains lui permettant d’affronter les criminels les plus dangereux, des psychopathes aux politiciens corrompus en passant par les dealers de drogue.

The Toxic Avenger est réputé pour son humour subversif et sa violence extrême, ce qui n’a pas empêché cet anti-héros de s’imposer comme une franchise très rentable dans les années 1980 avec plusieurs suites réalisées, une comédie musicale, une série animée pour les enfants, et une ligne de produits dérivés.

Les spectateurs peuvent se réjouir du choix de Peter Dinklage pour incarner ce super-héros, qui s’inscrit dans la droite ligne de Deadpool. Dans Game of Thrones, le comédien a démontré sa capacité à enchaîner les punchlines avec une aisance déconcertante, mêlant le drame et l’humour avec une dextérité peu commune.

Pour le moment, aucune information concernant la date de mise en production n’a été communiquée.