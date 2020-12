Rita Ora et Cardi B présentent leurs excuses pour avoir organisé des fêtes en plein confinement

L’une célébrait son anniversaire, l’autre Thanksgiving…Rita Ora et Cardi B ont présenté leurs excuses pour avoir organisé des fêtes en pleine pandémie.

Malgré le confinement, certaines stars rechignent à réduire leurs activités sociales. C’est le cas des deux chanteuses qui, après avoir partagé des clichés de leurs soirées, ont reçu une avalanche de critiques sur les réseaux sociaux pour leur comportement jugé «scandaleux» et «dangereux» par de nombreux internautes.

Rita Ora aurait accepté de payer une amende de 10 000 £ (soit un peu plus de 11 000 euros) pour avoir enfreint les règles du confinement après l'interruption par la police de Londres samedi dernier de sa fête d'anniversaire pour ses 30 ans, rapporte la presse britannique. La chanteuse avait invité plus de 30 personnes dont Cara et Poppy Delevingne, à venir diner et danser avec elle à la Casa Cruz dans le quartier de Notting Hill, croit savoir le Daily Mail. La fiesta aurait tout de même duré jusqu’au petit matin.

Selon les règles en vigueur jusqu’à ce mardi en Angleterre, il est interdit, sauf exceptions, à toute personne de rencontrer une autre avec laquelle elle ne vit pas. Dans une story Instagram publiée ce lundi 30 novembre, Rita Ora a confirmé l’incident et présenté ses excuses : «J'ai assisté à une petite réunion avec des amis pour célébrer mon 30e anniversaire. C'était une décision irréfléchie prise avec la mauvaise idée en tête que nous allions sortir du confinement et que ce serait OK ... Je suis profondément désolée d'avoir enfreint les règles et je comprends maintenant que cela met les gens en danger. C'était une erreur de jugement grave et inexcusable. Compte tenu des restrictions, je me rends compte à quel point ces actions étaient irresponsables et j'en assume l'entière responsabilité», a écrit l’interprète de «Anywhere».

Quant à Cardi B, elle a de son côté organisé une fête à l’occasion de Thanksgiving la semaine dernière. La rappeuse a révélé sur Twitter dimanche qu'elle avait invité «12 enfants et 25 adultes pendant les vacances ». Après avoir reçu des réactions négatives de la part de ses fans, elle a déclaré être «désolée» : «Je ne voulais offensé personne. Je venais d'avoir ma famille chez moi pour la première fois et cela m’a fait tellement de bien ».

La rappeuse a ensuite insisté sur le fait que tous les invités avaient été testés auparavant. «J'ai dépensé tellement d'argent pour tous les tests, mais cela en valait la peine». Mais à la suite de ce message, apparemment courroucée de voir que les internautes continuaient de critiquer son comportement, Cardi B est revenue sur ses excuses en tweetant: «Les gens s’offensent pour un rien. Je me demande comment ils survivent au monde réel ». Un texte sarcastique qu'elle a accompagné d’un émoji hilare.