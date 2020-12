Noah Hawley donne des nouvelles de la série «Alien»

La rumeur d’une série dérivée de la saga cinématographique «Alien» est toujours active sur la Toile. Et son showrunner potentiel, Noah Hawley, ne perd pas espoir de voir un jour ce projet se concrétiser à l’écran.

Le créateur des séries Légion et Fargo a profité d’un récent entretien avec le site américain Deadline pour évoquer cette potentielle adaptation en série télévisée pour la plate-forme Disney+, la marque aux grandes oreilles ayant acquis les droits de la franchise cinématographique initiée par Ridley Scott en 1979, après le rachat de la 21th Century Fox. Une chose est sûre, c’est que les fans d’Alien vont devoir s’armer de patience.

«Je sais qu'il y a un effort pour repenser beaucoup de projets après la prise de contrôle de Disney et cette adaptation est une conversation que j'ai eue il y a un ou deux ans. Et je n’ai plus eu de conversation à ce propos depuis. Mais je sais que Disney, comme tout studio, a ce désir de tirer le meilleur parti de sa bibliothèque, donc je ne serais pas surpris de voir ce projet se concrétiser un jour», explique Noah Hawley.

En résumé, la série Alien n’est absolument pas à l’ordre du jour chez Disney+. Mais tout espoir est loin d’être perdu.